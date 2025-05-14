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Напишу відверто: мережа відреагувала на виступ «Циферблата» на Євробаченні-2025
У Базелі (Швейцарія) відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025. Україну представляв гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray. Після підрахунку глядацьких голосів хлопці вийшли до фіналу і виступлять ще раз вже 17 травня. Нагадаємо, другий півфінал Євробачення відбудеться15 травня.
Головною інтригою для української команди стало голосування. Ведучі назвали український гурт останнім серед тих, хто потрапив до фіналу конкурсу. Хлопці чекали на результати, сидячі у місцях, відведених для учасників серед глядацького залу. Почувши, що вони потрапили до фіналу, підстрибнули, а зал вибухнув оплесками.
Номер «Циферблату» не дуже відрізнявся від того, що вони показували на репетиції. Образи музикантів, створені українським дизайнером, прикрашали скляні серця. Велике серце було і на довжелезному шлейфі барабанщика.
Пісня розпочалася з відомої голосової партії Христини Старікової, яка напередодні конкурсу втратила домівку на Донеччині.
Виступи конкурсантів перебивали номери зіркових гостей Євробачення. На сцені зʼявилася і Jerry Heil. Разом з учасниками конкурсу різних років вона заспівала французькою відомий хіт Селін Діон.
За результатами голосування до фіналу потрапили десять країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна. Після першого півфіналу за прогнозами букмекерів лідером залишається гурт зі Швеції з піснею про сауну. Україна посідає тринадцяту сходинку.
«Напишу відверто… — відреагували у мережі. — Це було до сліз. Настільки зворушливо. Неначе янголи спустилися з небес і огорнули нас якоюсь невидимою магією любові і добра. Пишаюся вами, хлопці і дівчата».
Раніше мережа обурювалась образами українського гурту на Євробаченні.
Фото — скріншот71
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