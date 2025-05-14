Напишу відверто: мережа відреагувала на виступ «Циферблата» на Євробаченні-2025

У Базелі (Швейцарія) відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025. Україну представляв гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray. Після підрахунку глядацьких голосів хлопці вийшли до фіналу і виступлять ще раз вже 17 травня. Нагадаємо, другий півфінал Євробачення відбудеться15 травня.

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Наступний виступ українського гурту - 17 травня. Фото suspilne.eurovision

Головною інтригою для української команди стало голосування. Ведучі назвали український гурт останнім серед тих, хто потрапив до фіналу конкурсу. Хлопці чекали на результати, сидячі у місцях, відведених для учасників серед глядацького залу. Почувши, що вони потрапили до фіналу, підстрибнули, а зал вибухнув оплесками.

"Циферблат" вийшов у фінал. Фото - скріншот

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Номер «Циферблату» не дуже відрізнявся від того, що вони показували на репетиції. Образи музикантів, створені українським дизайнером, прикрашали скляні серця. Велике серце було і на довжелезному шлейфі барабанщика.

Пісня розпочалася з відомої голосової партії Христини Старікової, яка напередодні конкурсу втратила домівку на Донеччині.

Виступи конкурсантів перебивали номери зіркових гостей Євробачення. На сцені зʼявилася і Jerry Heil. Разом з учасниками конкурсу різних років вона заспівала французькою відомий хіт Селін Діон.

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Фото - скріншот

За результатами голосування до фіналу потрапили десять країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна. Після першого півфіналу за прогнозами букмекерів лідером залишається гурт зі Швеції з піснею про сауну. Україна посідає тринадцяту сходинку.

«Напишу відверто… — відреагували у мережі. — Це було до сліз. Настільки зворушливо. Неначе янголи спустилися з небес і огорнули нас якоюсь невидимою магією любові і добра. Пишаюся вами, хлопці і дівчата».

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Раніше мережа обурювалась образами українського гурту на Євробаченні.

Фото — скріншот

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