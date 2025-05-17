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В Україні хочуть підняти народжуваність: ціна питання — 80 мільярдів гривень на рік
В умовах війни зростає кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування. А ось загальна кількість народжених дітей зменшується. Таку ситуацію хочуть виправити зростанням економічної підтримки батьків із боку держави.
Так, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 13295, яким пропонується цілий перелік заходів для зростання народжуваності. Їхню ціну для держави автор документа оцінив приблизно у 80 млрд гривень.
Зокрема, у рамках законопроєкту пропонується:
- збільшити розмір державної допомоги при народженні дитини до 25 прожиткових мінімумів на дитину до 6 років (всього до 51 260 гривень, зараз — 41 280 гривень), які виплачуються одноразово (зараз протягом 3 років частинами);
- запровадження нового виду державної допомоги сім'ям з дітьми — допомоги на утримання дитини до досягнення нею шестирічного віку у розмірі мінімального прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років (зараз це 2563 гривні щомісяця);
- запровадження нового виду державної допомоги сім'ям з дітьми — допомоги дитині на майбутнє у розмірі 25 прожиткових мінімумів на дитину до 6 років, що кладуться на депозит;
- стабільна (щомісячна) матеріальна підтримка жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», які не отримують трудової чи соціальної пенсії, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
- впровадження та практична реалізація державних програм, пов'язаних із пільговим кредитуванням сімей з дітьми з метою задоволення їх соціально-економічних потреб (на житло, авто, бізнес).
Загалом, за підрахунками автора законопроєкту, витрати держави на комплекс цих заходів можуть становити до 80 млрд грн, у тому числі:
- 12 млрд гривень — витрати на виплату допомогу при народженні дитини у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років;
- 12 млрд гривень — витрати на допомогу дитині на майбутнє у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років;
- 2,5 млрд гривень — витрати на виплату допомоги жінкам, яким надано почесне звання «Мати-героїня»;
- 16 млрд гривень — реалізація державних програм пільгового кредитування з метою задоволення соціально-економічних потреб сімей з дітьми;
- від 6 до 36 млрд — витрати на виплату допомоги на утримання дитини щодо досягнення нею шестирічного віку (залежно від року реалізації проєкту).
Тим часом в Україні все гостріше постає питання щодо умов проживання дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих державних установах.
Фото: pixabay65
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