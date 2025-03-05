Нелюдські умови та тортури: омбудсмен у шоці після перевірки у Миколаївському обласному будинку дитини (фото)

В офісі українського омбудсмена, де раніше перевіряли інформацію щодо розпусних дій директора навчально-реабілітаційного центру на Львівщині щодо неповнолітніх дівчаток, розповіли про результати перевірки у дитячих закладах Миколаївській області.

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Моніторингова група виявила відсутність доступу до медичної допомоги та освіти, протерміновані рецептурні ліки, розділення дітей за принципом «свій-чужий» та порушення права дитини на виховання у сімейному оточенні, повідомили в офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зокрема, було виявлено, що у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги до дітей, які потребують посиленої турботи, застосовувалися методи примусової фіксації: їх фактично «зв'язували» ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках.

Фото офісу омбудсмена

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Подібні методи застосовувалися й до 6-місячного немовляти, руки якого після перевʼязування були набряклими та зі слідами від фіксації.

Фото офісу омбудсмена

В офісі додали, що догляд за 8 дітьми, 5 з яких немовлята, а 3 потребують паліативної допомоги, здійснювали лише 2 працівники. В той час, як за наданими списками, кількість працівників філії на день візиту становила… 89 осіб.

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«Чи можна говорити про забезпечення права на гідні умови проживання, якщо діти не забезпечені навіть індивідуальним одягом, у тому числі спідньою білизною, — зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець. — Право на виховання в сімейному оточенні не забезпечується — особові справи дітей ведуться хаотично, без індивідуальних планів соціального захисту дитини. Це не просто папірці — це ознака того, що відповідні субʼєкти не докладають зусиль для того, щоб дитина знайшла собі родину надалі і зростала серед людей, які мають час турбуватися про неї. Персонал закладу апелював до тверджень, що все одно таких дітей „ніхто не хоче“, „вони з інвалідністю“, що є ознакою дискримінаційного підходу».

Також комісії відвідали низку закладів освіти Миколаївщини, у тому числій й школу, на базі якої розмістили евакуйованих дітей. Серед них — діти з інвалідністю, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти-сироти і ті, які позбавлені батьківського піклування.

За підсумками перевірок в офісі назвали основні системні порушення.

Це, зокрема, право на освіту, яке не забезпечується: в одному з релокованих закладів діти навчаються дистанційно через месенджери, без доступу до обладнаних класів і спортивних приміщень, які насправді є наявними у приймаючих закладах. А у Лисогірській спецшколі розділяють дітей на «своїх» та «чужих» — тобто евакуйованих, обмежуючи їм доступ до послуг. Наголошується й на неналежних умовах перебування — дитячі ліжка стоять впритул один до одного, а речі зберігаються у коробках з-під продуктів або у класі для онлайн-занять.

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Фото офісу омбудсмена

Температура в житлових кімнатах дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей не перевищувала 15 °C.

Фото офісу омбудсмена

«В ході моніторингу стало відомо, що дитині видавали протерміновані психотропні препарати. В іншому закладі зафіксовано випадок захворювання дітей на коросту, однак діти 9 днів перебували в ізоляторі навчального закладу без огляду лікаря. Ще одна дитина тривалий час не відвідувала школу через висипи на шкірі тіла та обличчя. Представники Офісу Омбудсмана були вимушені викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Також моніторингова група фіксувала незадовільні санітарні умови: учні Широколанівської спецшколи два роки були змушені користуватися вуличним туалетом, у зв’язку із забороною приймаючого закладу використовувати вбиральню, яка розміщена в корпусі. Немає вільного доступу до укриття, яке замикається адміністрацією приймаючого закладу через побоювання, що «діти там палитимуть». А діти з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей замість укриття використовують актовий зал — захисні споруди, облаштовані в Антонівському мистецькому ліцеї, використовуються виключно учнями закладу.

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв про повернення на підконтрольні території дітей, які з лютого 2022 року перебували на тимчасово окупованій території трьох областей України.

Фото з сайту омбудсмена

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