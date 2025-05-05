Частині українців виплатять 41 тисячу гривень: хто може отримати гроші

Через тривалу війну в Україні різко зросла кількість дітей, позбавлених батьківської опіки. Проте притулки залишаються не найкращим варіантом для малюків з важкою долею, тому держава готова всіляко стимулювати усиновителів, зокрема й матеріально. Зокрема їм виплатять понад 41 тис. грн грошової допомоги.

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Про механізм отримання коштів розповіли на урядовому онлайн-ресурсі.

Хто має право на виплату

Грошову допомогу виплачують на кожну усиновлену дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, або чиї батьки дали згоду на це.

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Усиновлювачі мають бути громадянами України, а також постійно проживати на території країни (для подружжя — один на їхній розсуд).

Допомога надається протягом 12 місяців з моменту ухвалення судом рішення щодо усиновлення.

Розмір допомоги

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Сума до виплати еквівалентна виплаті при народженні дитини і становить 41 280 грн., при цьому 10 320 грн виплачується одразу після призначення, а решта суми — рівними частинами протягом наступних 36 місяців.

Як подати заяву

Подати заяву можна онлайн — через портал Дія. Для цього треба:

відсканувати QR-код, натиснути «Подати заяву» і авторизуватись;

вказати дані дитини чи дітей, на яких має бути виділена допомога;

обрати спосіб отримання допомоги;

вказати дані про судове рішення про усиновлення;

підписати заяву електронним підписом або Дія. Підписом та надіслати.

Відзначимо, що на усиновлення осиротілих дітей в Україні наважують й знаменитості, як-от співачка Наталія Могилевська, яка стала мамою одразу для двох прийомних доньок.

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