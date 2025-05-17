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Цю каву подають із фініками: незвичайний напій варто спробувати
Арабська кава з кардамоном стає дедалі популярнішою, про що свідчать перегляди роликів на цю тему в соціальних мережах. До неї не додають цукор, але при цьому подають з фініками. Також доповненням можуть бути горіхи та цукати. Часто до кави додають і шафран.
Як правило, філіжанки мініатюрні.
Заварюють таку каву в елегантних витончених кавниках — далла. Кришка таких кавників, які найчастіше нагадують витвори мистецтва, увінчується шпилем.
Що стосується фініків, вони мають бути солодкі, ніжні та м'які. Ці критерії якості важливо знати при покупці цих ласощів. Також завжди слід звертати увагу на термін придатності фініків. Якщо ви любите ці ласощі, варто розібратися в сортах.
Купуючи фініки на ринку, обов'язково перед вживанням мийте. Здається, що це само собою зрозуміло, але, на жаль, багато хто цього не знає.
Відкривати для себе нові смаки їжі та напоїв завжди цікаво. Часто люди це роблять у подорожах чи ресторанах. Пробуючи нову їжу або напій, завжди намагайтеся дізнатися про них більше, тоді ви зможете краще оцінити смак ласощів.
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Фото з альбому Ольги Сметанської111
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