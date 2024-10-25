Додайте спеції у каву: зробіть її корисною

Кава, яку найкраще пити вранці, є одним із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Він не тільки стимулює та тонізує, але й у помірних кількостях може бути дуже корисним для вашого здоров’я. Відомий польський лікар Марек Скочилас радить звернути увагу на кардамон. Біоактивні сполуки, що містяться в кардамоні, захищають не тільки наші кровоносні судини, а й наше серце. Все тому, що вони значно зменшують запалення, пише Poradnik Zdrowie.

ВІДЕО ДНЯ

Просто додайте ¼ чайної ложки цієї спеції на чашку кави. Однак актуальним буде використання зеленого кардамону. Цей сорт має найнасиченіший аромат, а також найбільший вміст цінних для здоров’я інгредієнтів.

Також експерт розповів, що в каву можна додавати й інші спеції, наприклад, мускатний горіх, імбир, аніс або гвоздику. Кожна з цих прянощів може значно підвищити користь кави для здоров’я.

Спеціаліст підкреслив, що всі спеції мають високий вміст біоактивних сполук. Вони мають протизапальні та антиоксидантні властивості. За словами лікаря, варто готувати суміш усіх спецій або купувати готові спеції для пряників.

РЕКЛАМА

Лікар підкреслив, що куркума, безсумнівно, заслуговує на особливу увагу. За його словами, у щоденну каву варто додавати від чверті до половини чайної ложки цієї спеції. Вона знижує рівень глюкози та інсуліну, знижує артеріальний тиск, підтримує та покращує роботу печінки.

Цікавим доповненням до кави, на думку експерта, може стати і ріжкове дерево (цератонія). Це порошок, отриманий шляхом подрібнення висушених стручків ріжкового дерева. Це дуже хороше джерело таких мінералів, як мідь, кальцій, калій, магній і залізо. Він також містить значну кількість поліфенолів, які є потужними антиоксидантами.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт ніжної корейської кави «Dalgona», яка готується лише з 3 інгредієнтів, а до неї можна приготувати смачні домашні пряники.

РЕКЛАМА

32

Читайте нас у Facebook