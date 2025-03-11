ТОП-3 гастрономічних помилок туристів: як їх уникнути

Подорожі включають не тільки знайомство з пам'ятками, але й гастрономічні враження. Адже відвідування ресторанів, кафе, ринків — невіддільна частина поїздок.

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На жаль, багато людей роблять чимало так званих гастрономічних помилок. А уникнути їх нескладно, якщо взяти до уваги ці поради.

Спробуйте місцеву кухню. У Японії насолоджуйтесь суші, а в Італії — ризотто, але не навпаки.

Перед поїздкою вивчіть кухню країни, яку збираєтесь відвідати. Дізнайтеся, які страви та напої є її «візитівкою». Це допоможе вам швидше зорієнтуватися у ресторані. Не соромтеся розпитувати шеф-кухаря, з'ясовуючи подробиці того, що вас цікавить.

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Дізнайтеся заздалегідь, якими гастрономічними спеціалітетами славиться країна. Зрозуміло, що у Франції варто спробувати круасани, в Італії — тирамісу. І хоча сьогодні все це можна купити у багатьох країнах, цікавий саме автентичний смак.

Вибирайте затишні ресторани, які відвідують місцеві мешканці. Як правило, у них збалансовані ціна та якість. Про такі ресторани розпитайте гіда чи знайомих.

Додамо, що і в українській кухні є чимало спеціалітетів, які є справжніми делікатесами. Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» львівська кулінарка Оксана Вознюк розповіла про страви, які внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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