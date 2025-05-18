41.09 / 41.68 46.13 / 46.86
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Не вписався: мексиканський вітрильник поламав щогли об Бруклінський міст у Нью-Йорку, багато постраждалих (відео)

9:40 18 травня 2025
Cuauhtémoc щоглами зачепив Бруклінський міст. Фото&nbsp;— скріншот

У США, де раніше підтверджували загибель п'яти осіб, які перебували на борту міні-субмарини «Титан», напередодні сталася ще одна трагедія на воді — навчальне судно ВМС Мексики з 277 пасажирами на борту врізалося в нижню частину Бруклінського мосту в Нью-Йорку.

Як повідомляє CNN, відомо щонайменше про двох загиблих та два десятки поранених. У мережі з'явилося чимало кадрів, на яких зафіксовано, як судно Cuauhtémoc врізається в міст та ламає свої щогли.

За даними видання, НП сталася, коли судно відходило від пірсу. Загинули люди, які впали з однієї із щогл корабля. Ймовірніше, йдеться про членів екіпажу. Наразі невідомо, що стало причиною надзвичайної події

РЕКЛАМА

Повідомляється, що Cuauhtémoc — навчальне вітрильне судно мексиканського флоту та дипломатичний символ Мексики за кордоном, більше відоме як «Посол та лицар морів». У США судно знаходилося в рамках світового турне доброї волі та прямувало до Ісландії.

Нагадаємо, що взимку в небі над Вашингтоном зіткнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер — повітряні судна впали в річку Потомак, загинуло багато людей.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

271

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розсада помідорів

Не садіть розсаду зранку: основні правила закладення майбутнього врожаю помідорів

Сіль допоможе очистити унітаз та прибрати неприємні запахи, фото з відкритих джерел

Більше, ніж приправа: як ефективно очистити унітаз за допомогою речі, яка є у кожної господині

Східний гороскоп на тиждень з 19 травня до 25 травня 2025 року

Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня

Кому пощастить у другій половині травня 2025 року

Яскраві зустрічі та фінансовий успіх: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в другій половині травня

Наступний матеріал
Новини партнерів