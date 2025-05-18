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Не вписався: мексиканський вітрильник поламав щогли об Бруклінський міст у Нью-Йорку, багато постраждалих (відео)
У США, де раніше підтверджували загибель п'яти осіб, які перебували на борту міні-субмарини «Титан», напередодні сталася ще одна трагедія на воді — навчальне судно ВМС Мексики з 277 пасажирами на борту врізалося в нижню частину Бруклінського мосту в Нью-Йорку.
Як повідомляє CNN, відомо щонайменше про двох загиблих та два десятки поранених. У мережі з'явилося чимало кадрів, на яких зафіксовано, як судно Cuauhtémoc врізається в міст та ламає свої щогли.
За даними видання, НП сталася, коли судно відходило від пірсу. Загинули люди, які впали з однієї із щогл корабля. Ймовірніше, йдеться про членів екіпажу. Наразі невідомо, що стало причиною надзвичайної події
Повідомляється, що Cuauhtémoc — навчальне вітрильне судно мексиканського флоту та дипломатичний символ Мексики за кордоном, більше відоме як «Посол та лицар морів». У США судно знаходилося в рамках світового турне доброї волі та прямувало до Ісландії.
Нагадаємо, що взимку в небі над Вашингтоном зіткнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер — повітряні судна впали в річку Потомак, загинуло багато людей.
Фото — скріншот271
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