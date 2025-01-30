Пасажирський літак та військовий гелікоптер зіткнулися в небі над Вашингтоном: після падіння в річку зникли десятки людей (відео)

У США, де на початку року в Каліфорнії легкомоторний літак упав на склад із медикаментами, сталася нова авіакатастрофа — у небі над Вашингтоном пасажирський літак зіткнувся з військовим гвинтокрилом та впав у річку Потомак.

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Як пише ВВС, це сталося, коли літак заходив на посадку. На його борту перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. Літак Bombardier CRJ700 здійснював регулярний рейс: з міста Вічіта у Канзасі до Вашингтона.

У мережу вже виклали відео, зняте камерами спостереження, на якому зафіксовано літак, що летить низько, а трохи пізніше — і вибух. Імовірно, з авіалайреном зіткнувся гелікоптер Sikorsky H-60, на борту якого перебували троє військових.

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Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За неофіційними даними, із річки дістали тіла вже 18 загиблих. Температура води в ній - лише трохи вище нуля градусів.

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Також повідомляється, що Пентагон коротко підтвердив НП, зазначивши, що вертоліт, що зіткнувся з літаком, був армійським, з бази Форт-Бельвуар у штаті Вірджинія. Військові здійснювали тренувальний політ.

Нагадаємо, що влітку минулого року в авіакатастрофі загинув 90-річний американський астронавт Вільям Андерс, який свого часу облетів Місяць на космічному кораблі «Аполлон-8» і зробив у 1968 році в космосі одну з найвідоміших фотографій — «Схід Землі». Астронавт керував легкомоторним літаком, який упав у воду у штаті Вашингтон (США).

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Фото — скріншот

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