41.58 / 42.27 43.52 / 44.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Пасажирський літак та військовий гелікоптер зіткнулися в небі над Вашингтоном: після падіння в річку зникли десятки людей (відео)

9:06 30 січня 2025
На борту літака перебувало 64 особи. Фото&nbsp;— скриншот

У США, де на початку року в Каліфорнії легкомоторний літак упав на склад із медикаментами, сталася нова авіакатастрофа — у небі над Вашингтоном пасажирський літак зіткнувся з військовим гвинтокрилом та впав у річку Потомак.

Як пише ВВС, це сталося, коли літак заходив на посадку. На його борту перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. Літак Bombardier CRJ700 здійснював регулярний рейс: з міста Вічіта у Канзасі до Вашингтона.

У мережу вже виклали відео, зняте камерами спостереження, на якому зафіксовано літак, що летить низько, а трохи пізніше — і вибух. Імовірно, з авіалайреном зіткнувся гелікоптер Sikorsky H-60, на борту якого перебували троє військових.

РЕКЛАМА

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За неофіційними даними, із річки дістали тіла вже 18 загиблих. Температура води в ній - лише трохи вище нуля градусів.

 

РЕКЛАМА

Також повідомляється, що Пентагон коротко підтвердив НП, зазначивши, що вертоліт, що зіткнувся з літаком, був армійським, з бази Форт-Бельвуар у штаті Вірджинія. Військові здійснювали тренувальний політ.

Нагадаємо, що влітку минулого року в авіакатастрофі загинув 90-річний американський астронавт Вільям Андерс, який свого часу облетів Місяць на космічному кораблі «Аполлон-8» і зробив у 1968 році в космосі одну з найвідоміших фотографій — «Схід Землі». Астронавт керував легкомоторним літаком, який упав у воду у штаті Вашингтон (США).

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

153

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

Кекс з вишні. фото скрин відео

Кекс з вишнями: порадуйте рідних смачною випічкою на вихідні

Подарунок від колеги

Прийшов ваш час: які знаки Зодіаку отримають винагороду від карми у найближчі тижні

Е-права водія в Україні прирівнюються до пластикового оригіналу. Фото ГСЦ МВС

Посвідчення водія в «Дії»: чи має право поліція оштрафувати за відсутність «пластика»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту