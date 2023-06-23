Стиснуло, як бляшанку: п’ятеро пасажирів батискафа загинули під час занурення до «Титаніка»

Берегова охорона США оголосила про загибель п'яти осіб, які перебували на борту мінісубмарини «Титан». Як уже повідомляли «ФАКТИ», підводний апарат прямував до затонулого «Титаніка». Легендарний лайнер лежить на дні Атлантичного океану на глибині 3800 метрів. Зв'язок із субмариною зник 18 червня через 1 годину 45 хвилин після її занурення.

На борту перебували 58-річний британський бізнесмен і дослідник, мільярдер Хеміш Гардінг, 48-річний бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман, 61-річний Стоктон Раш, директор компанії OceanGate, а також 77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

«Титан» належав OceanGate.

Було організовано масштабну пошуково-рятувальну операцію, в якій брали участь Берегова охорона США, Берегова охорона Канади, кілька приватних компаній.

22 червня в Атлантичному океані було виявлено уламки «Титана». Їх знайшов підводний апарат Odysseus, спущений із канадського судна Horizon Arctic. Спочатку він виявив хвостовий конус субмарини, а потім і інші її частини.

Вони перебували приблизно за 500 метрів від носа «Титаніка».

Представники Берегової охорони США заявили — стан уламків вказує на катастрофічне руйнування «Титану». За попередньою версією сталася імплозія — вибух, спрямований усередину. Його причина і час поки що невідомі. Цілком імовірно, що відповідь на ці питання ніколи не вдасться отримати — так само, як і знайти тіла загиблих.

Газета The New York Times пише, що Венді Раш, дружина Стоктона Раша, є праправнучкою Ісідора Штрауса і його дружини Іди, які загинули на борту «Титаніка» 1912 року. Вони були найбагатшими пасажирами на лайнері. Їхня історія послужила прообразом відомого епізоду з фільму «Титанік» режисера Джеймса Камерона: літня пара під час аварії лежить в обнімку у своїй каюті, коли вода вже заливає відсіки судна. Відомо, що Штрауси відмовилися сісти в рятувальну шлюпку, оскільки на борту ще залишалися жінки і діти.

Через 110 років океан забрав у цьому місці ще п'ять життів.

«Це неймовірно суворе середовище», — заявив на пресконференції в Бостоні контрадмірал Берегової охорони США Джон Могер.

Компанія OceanGate зробила заяву, в якій визнала загибель екіпажу «Титана».

«Ці люди були справжніми дослідниками, яких об'єднував особливий дух пригод і глибока пристрасть до вивчення та захисту Світового океану», — йдеться в заяві.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці виживання дітей, які провели 40 днів у джунглях після авіакатастрофи.

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