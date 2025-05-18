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Бджола налякала «оскароносну» Емму Стоун на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (відео)

12:43 18 травня 2025
Паратнери Емми Стоун по фільму «Еддінгтон» рятували акторку від бджоли. Фото&nbsp;— скріншот

На червоній доріжці 78-го щорічного Каннського кінофестивалю, якою днями «прогулялася» українська співачка Оля Полякова, оскароносна актриса Емма Стоун зазнала нападу бджоли — відео з цим епізодом розійшлося в мережі.

Page Six повідомляє, що це сталося в той час, як актриса та її колеги — Хоакін Фенікс, Арі Астер, Остін Батлер, Педро Паскаль та Люк Граймс — позували для фото на прем'єрі їхнього нового фільму «Еддінгтон».

Емма Стоун спробувала відігнати комаху рукою, а Остін Батлер — здути бджолу. Потім актриса шукала захисту у Педро Паскаля, який відганяв бджолу, а Емма Стоун чіплялася за нього, ухиляючись від загарози.

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Все закінчилося тим, що бджола просто відлетіла, нікого не вкусивши.

Нагадаємо, що роком раніше в Канни їздила українська співачка Jerry Heil, яка брала участь у Євробаченні. Вона взяла участь у благодійному заході на підтримку нашої країни.

Фото — скріншот

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