- 18.05 22:27 Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
- 18.05 22:00 Дуже смачна спаржа: королівське задоволення
- 18.05 21:30 Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
- 18.05 21:00 Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби
- 18.05 20:45 «Обов'язково зверху посипаю пампушки смаженою цибулею», — кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
- 18.05 19:45 ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться
- 18.05 19:39 Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців
- 18.05 19:07 Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану
- 18.05 18:20 Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані
Бджола налякала «оскароносну» Емму Стоун на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (відео)
На червоній доріжці 78-го щорічного Каннського кінофестивалю, якою днями «прогулялася» українська співачка Оля Полякова, оскароносна актриса Емма Стоун зазнала нападу бджоли — відео з цим епізодом розійшлося в мережі.
Page Six повідомляє, що це сталося в той час, як актриса та її колеги — Хоакін Фенікс, Арі Астер, Остін Батлер, Педро Паскаль та Люк Граймс — позували для фото на прем'єрі їхнього нового фільму «Еддінгтон».
Емма Стоун спробувала відігнати комаху рукою, а Остін Батлер — здути бджолу. Потім актриса шукала захисту у Педро Паскаля, який відганяв бджолу, а Емма Стоун чіплялася за нього, ухиляючись від загарози.
Все закінчилося тим, що бджола просто відлетіла, нікого не вкусивши.
Нагадаємо, що роком раніше в Канни їздила українська співачка Jerry Heil, яка брала участь у Євробаченні. Вона взяла участь у благодійному заході на підтримку нашої країни.
Фото — скріншот144
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня