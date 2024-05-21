Jerry Heil вразила вишуканим образом на Каннському кінофестивалі

Співачка Jerry Heil, яка разом з Аlyona Аlyona представляла Україну на «Євробаченні», з Мальме одразу поїхала до Канн. Артистка взяла участь у благодійному заході на підтримку нашої країни. Також Jerry Heil побувала в українському павільйоні українського кіно у День вишиванки, де зустрілася з режисером Мстиславом Черновим, володарем «Оскара» за документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

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«Говорили про те, як важливо, що українська культура буде представлена саме на таких масштабних культурних заходах, бо наше завдання — вражати і надихати. Я завжди мріяла, щоб українська музика стала частиною глобальної індустрії. Зараз це стає реальністю! Водночас шлях в світ пробиває собі й українське кіно. Мстислав та його неймовірно працьовита команда не просто отримали Оскар — вони вразили світ! Це необхідно сьогодні, як ніколи! Впевнена, що українська культура обʼєднає світ своєю автентикою, щирістю, глибиною! Можливо, це випробовування, але і велика винагорода бути українкою в такий час», — написала Jerry Heil.

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Співачка також з’явилася на червоному хіднику Каннського кінофестивалю у вишуканому образі — ефектній чорній сукні з прозорим подолом та оздобленням. В коментарях Jerry Heil засипали компліментами та порівняли з образом Одрі Хепберн.

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Втім, в Каннах не обійшлося без курйозів. Під сонячним промінням у Франції співачка спалила спину. Jerry Heil сфотографувалася топлес та показала наслідки. Добре, що сукня була закритою.

Нагадаємо, Jerry Heil разом та Аlyona Аlyona посіли на «Євробаченні» третє місце. Після конкурсу в Мережі почали ширитися чутки про роман Jerry Heil з представником Швеції Маркусом.

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Фото: instagram.com/thejerryheil

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