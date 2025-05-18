Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 19 травня 2025 року. Цей день обіцяє бути насиченим, часом навіть напруженим, але саме такі дні дають змогу перевірити себе на міцність, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Лицар Мечів

Сьогодні вам доведеться діяти швидко і рішуче. Багато питань, не всі приємні, але якщо зосередитеся, впорайтеся з ними. Конфлікти можливі, але не дозволяйте роздратуванню взяти гору. Увечері відпочиньте.

Водолій — Вежа

Чекайте на несподівані події, які можуть вивести з рівноваги. Але це шанс вийти з глухого кута. Відкладіть робочі справи, присвятіть час будинку та відновленню. Не тримайтеся за старе, попереду нове.

Риби — Колісниця

Емоційно напружений день, особливо на роботі. Карта закликає до дій, навіть якщо ви сумніваєтеся. Прислухайтеся до себе, подумайте про подорожі чи зміни. У вас є енергія, важливо направити її у потрібне русло.

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Овен — Верховна Жриця

Сьогодні вам потрібно зосередитися на внутрішньому голосі та уникати втручання у чужі справи. Дійте спокійно та обдумано, особливо у переговорах чи конфліктах. Можливо, дізнаєтесь про щось важливе.

Телець — Зірка

День ідеальний для початку нового. Натхнення та гармонія принесуть плоди у майбутньому. Підходящий час для творчих починань, заявок на роботу або піклування про здоров'я. Не відкладайте важливе.

Близнюки — Путівник

Проведіть день у роздумах та самоті. Внутрішнє осяяння допоможе уникнути помилок. Гарний момент для читання, йоги чи прогулянок на природі. Вимкніть зовнішній шум.

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Рак — Закохані

Особлива увага на партнерство та турботу про близьких. Сьогодні можливий вибір, що впливає на майбутнє — не поспішайте та прислухайтеся до почуттів. Це гарний день для примирень та відвертих розмов.

Лев — Паж Кубків

День принесе емоційне оновлення та натхнення. Приємні сюрпризи, новини та початок нового. Зверніть увагу на себе. Відкрийтеся новим емоціям та проявіть м'якість.

Діва — Мир

Сьогодні завершення важливого етапу. Карта символізує закінчення циклу та підготовку до нового життя. Це час для фінальних кроків у проєкті чи ухвалення рішень. Прийміть все як є та відпустіть контроль.

Терези — Сонце

День буде сповнений радості та ясності. Успіх та визнання ваших зусиль, особливо у фінансовому плані. Зверніть увагу на близьких і зробіть те, що вам приносить радість. Все, що розпочнеться, буде успішним.

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Скорпіон — Помірність

Сьогодні важливо зберігати баланс. Можуть виникнути проблеми, але їх можна вирішити, якщо зберігати спокій. Не прагніть контролювати все — іноді краще плисти за течією, ніж боротися із бурею.

Стрілець — Двійка Денаріїв

Ви знаходитесь між двома рішеннями, і важливо зберігати гнучкість. День допоможе розставити пріоритети. Іноді задля досягнення мрії досить маленького кроку.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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