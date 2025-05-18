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Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 19 травня 2025 року. Цей день обіцяє бути насиченим, часом навіть напруженим, але саме такі дні дають змогу перевірити себе на міцність, пише slovofraza.com.
Козеріг — Лицар Мечів
Сьогодні вам доведеться діяти швидко і рішуче. Багато питань, не всі приємні, але якщо зосередитеся, впорайтеся з ними. Конфлікти можливі, але не дозволяйте роздратуванню взяти гору. Увечері відпочиньте.
Водолій — Вежа
Чекайте на несподівані події, які можуть вивести з рівноваги. Але це шанс вийти з глухого кута. Відкладіть робочі справи, присвятіть час будинку та відновленню. Не тримайтеся за старе, попереду нове.
Риби — Колісниця
Емоційно напружений день, особливо на роботі. Карта закликає до дій, навіть якщо ви сумніваєтеся. Прислухайтеся до себе, подумайте про подорожі чи зміни. У вас є енергія, важливо направити її у потрібне русло.
Овен — Верховна Жриця
Сьогодні вам потрібно зосередитися на внутрішньому голосі та уникати втручання у чужі справи. Дійте спокійно та обдумано, особливо у переговорах чи конфліктах. Можливо, дізнаєтесь про щось важливе.
Телець — Зірка
День ідеальний для початку нового. Натхнення та гармонія принесуть плоди у майбутньому. Підходящий час для творчих починань, заявок на роботу або піклування про здоров'я. Не відкладайте важливе.
Близнюки — Путівник
Проведіть день у роздумах та самоті. Внутрішнє осяяння допоможе уникнути помилок. Гарний момент для читання, йоги чи прогулянок на природі. Вимкніть зовнішній шум.
Рак — Закохані
Особлива увага на партнерство та турботу про близьких. Сьогодні можливий вибір, що впливає на майбутнє — не поспішайте та прислухайтеся до почуттів. Це гарний день для примирень та відвертих розмов.
Лев — Паж Кубків
День принесе емоційне оновлення та натхнення. Приємні сюрпризи, новини та початок нового. Зверніть увагу на себе. Відкрийтеся новим емоціям та проявіть м'якість.
Діва — Мир
Сьогодні завершення важливого етапу. Карта символізує закінчення циклу та підготовку до нового життя. Це час для фінальних кроків у проєкті чи ухвалення рішень. Прийміть все як є та відпустіть контроль.
Терези — Сонце
День буде сповнений радості та ясності. Успіх та визнання ваших зусиль, особливо у фінансовому плані. Зверніть увагу на близьких і зробіть те, що вам приносить радість. Все, що розпочнеться, буде успішним.
Скорпіон — Помірність
Сьогодні важливо зберігати баланс. Можуть виникнути проблеми, але їх можна вирішити, якщо зберігати спокій. Не прагніть контролювати все — іноді краще плисти за течією, ніж боротися із бурею.
Стрілець — Двійка Денаріїв
Ви знаходитесь між двома рішеннями, і важливо зберігати гнучкість. День допоможе розставити пріоритети. Іноді задля досягнення мрії досить маленького кроку.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.1617
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