Різ Візерспун відмовляється допомогти колишньому чоловіку: драма у родині триває

Різ Візерспун, яка у 2023 році була визнана найбагатшою актрисою, має двох дітей від колишнього чоловіка Раяна Філіпа. Згідно з останніми даними, у нього багато невирішених проблем із старшою дочкою Аве. Пояснюючи, чому зв'язок між батьком і дочкою залишається напруженим, джерело повідомило виданню: «Аве відгородилася від нього після того, як він врегулював претензії поза судом. Вона почала бачити його по-іншому — він більше не був таким героєм, який вона його уявляла».

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Зараз, як повідомляється, батько Аве звертається за допомогою до Різ, щоб переконати Аве дати йому другий шанс, пише geo.tv.

Однак джерело, близьке до зірки, заявило, що «вона просто не може».

«Як би вона не хотіла, щоб її дочка мала нормальні стосунки з батьком, вона не повинна весь час грати роль посередника, — додав інсайдер. — Вони обоє вже дорослі, і вона не збирається чинити на Аве ще більший тиск, ніж він вже є».

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Раніше повідомлялося, що Різ Візерспун подала на розлучення з другим чоловіком.

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