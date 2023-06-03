Даян Хендрікс, Опра Вінфрі, Ріанна: Forbes назвав найбагатших жінок США

Американський журнал Forbes, який нещодавно оцінив капітали членів британської королівської родини, опублікував свіжий рейтинг найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки. Перше місце у списку займає Даян Хендрікс, чия компанія ABC Supply стала лідером на місцевому ринку будівельних матеріалів. Її капітал оцінюється у 15 млрд доларів.

Проте найбільший інтерес викликали у соцмережах та західних ЗМІ представниці шоубізнесу, яким вдалося пробитися до цього списку.

Вище за всіх піднялася Опра Вінфрі. Її статки експерти видання оцінюють у 2,5 млрд доларів. Легенда американських ток-шоу посідає 13-те місце у загальному рейтингу.

Серед співачок лідирує Ріанна. Уродженка Барбадосу заробила 1,4 млрд доларів. І це 20 місце у списку. Слід зазначити, що більшу частину капіталу 35-річній Ріанні принесли не пісні, а її бренди, які займаються випуском жіночого одягу, білизни та косметики.

Інша справа Тейлор Свіфт. 33-річна попзірка заробила 740 млн доларів виключно своєю творчістю. Вона на 34 місці.

Свіфт є на сьогодні найуспішнішою співачкою у США. Вона потіснила королеву попмузики Мадонну не лише у чартах, а й у рейтингу багатих жінок. 64-річна Мадонна володіє капіталом у розмірі 580 млн доларів (45-е місце).

Зовсім трохи поступається їй 41-річна Бейонсе, яка зараз дає концерти в рамках свого світового турне «Ренесанс» (у Парижі вона вийшла на сцену зі своєю 11-річною дочкою). Статки співачки оцінюються в 540 млн доларів, і це 48-е місце.

Як показує рейтинг, набагато вигідніше бути зіркою реаліті-шоу, ніж попмузики. Кім Кардаш'ян (42 роки) заробила вже 1,2 млрд доларів. Вона зовсім небагато поступається Ріанні. Кім посідає 21-е місце.

А її молодша сестра Кайлі Дженнер у свої 25 років сколотила капітал у розмірі 680 млн доларів (38-е місце).

Найбагатшою актрисою названа Різ Візерспун. 47-річна володарка премії «Оскар» заробила за свою кар'єру 440 млн доларів (59 місце).

Серед спортсменок найбагатшою виявилася Серена Вільямс. Вона має 290 млн доларів, це 89-е місце. Нагадаємо, на початку травня знаменита тенісистка на балу Met Gala оголосила всім, що вагітна.

Колаж «ФАКТІВ»

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram