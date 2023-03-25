«Йдемо далі з почуттям глибокої любові»: зірка Голлівуду Різ Візерспун подала на розлучення з другим чоловіком
Зірка Голлівуду та одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі Різ Візерспун вразила армію своїх шанувальників, а також західні таблоїди повідомленням про розлучення. 47-річна володарка премій «Оскар», «Золотий глобус», BAFTA та «Еммі» розмістила в Instagram спільну із чоловіком Джимом Тотом заяву:
«У нас є новини особистого характеру, якими необхідно поділитися… Після ретельних роздумів ми прийняли важке рішення розлучитися. Ми з насолодою прожили разом стільки чудових років і тепер йдемо далі з почуттям глибокої любові, доброти та загальної поваги до того, що створили разом. Нашою головною турботою є наш син і вся наша сім'я в цей момент, коли ми відкриваємо для себе новий розділ. Такі справи завжди непрості та є глибоко особистими. Ми з вдячністю приймемо повагу кожного до нашого приватного життя в цей час. Різ і Джим».
Шлюб Візерспун із 52-річним Тотом вважався одним із найміцніших у Голлівуді. 26 березня друзі Різ та Джима мали намір привітати їх з 12-ю річницею весілля. Поява повідомлення про розлучення за два дні до цієї події приголомшила всіх, хто знає цю пару. Причина такого рішення наразі невідома.
Це вже друге розлучення для Візерспун. Її першим чоловіком був відомий актор Раян Філліпп. Вони разом знімалися у фільмі «Жорстокі ігри» (1999). У рік виходу картини у прокат пара одружилася. У шлюбі з Раяном Різ народила двох дітей. Дочці Аві зараз 23 роки, синові Дікону — 19. Візерспун і Філліпп розлучилися у 2008 році.
Джим Тот зробив у Голлівуді успішну кар'єру агента. До Ави і Дікона завжди ставився як до рідних дітей. У Джима та Різ є спільна дитина — син Теннессі. Хлопчику зараз 10 років.
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