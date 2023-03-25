«Йдемо далі з почуттям глибокої любові»: зірка Голлівуду Різ Візерспун подала на розлучення з другим чоловіком

Зірка Голлівуду та одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі Різ Візерспун вразила армію своїх шанувальників, а також західні таблоїди повідомленням про розлучення. 47-річна володарка премій «Оскар», «Золотий глобус», BAFTA та «Еммі» розмістила в Instagram спільну із чоловіком Джимом Тотом заяву:

«У нас є новини особистого характеру, якими необхідно поділитися… Після ретельних роздумів ми прийняли важке рішення розлучитися. Ми з насолодою прожили разом стільки чудових років і тепер йдемо далі з почуттям глибокої любові, доброти та загальної поваги до того, що створили разом. Нашою головною турботою є наш син і вся наша сім'я в цей момент, коли ми відкриваємо для себе новий розділ. Такі справи завжди непрості та є глибоко особистими. Ми з вдячністю приймемо повагу кожного до нашого приватного життя в цей час. Різ і Джим».

Шлюб Візерспун із 52-річним Тотом вважався одним із найміцніших у Голлівуді. 26 березня друзі Різ та Джима мали намір привітати їх з 12-ю річницею весілля. Поява повідомлення про розлучення за два дні до цієї події приголомшила всіх, хто знає цю пару. Причина такого рішення наразі невідома.

Шлюб Різ Візерспун з Джимом Тотом вважався одним із найміцніших у Голлівуді

Це вже друге розлучення для Візерспун. Її першим чоловіком був відомий актор Раян Філліпп. Вони разом знімалися у фільмі «Жорстокі ігри» (1999). У рік виходу картини у прокат пара одружилася. У шлюбі з Раяном Різ народила двох дітей. Дочці Аві зараз 23 роки, синові Дікону — 19. Візерспун і Філліпп розлучилися у 2008 році.

У Джима та Різ є спільна дитина – 10-річний син Теннессі. Старші діти, 23-річна дочка Аве та 19-річний син Дікон, народилися у шлюбі з актором Раяном Філліппом

Джим Тот зробив у Голлівуді успішну кар'єру агента. До Ави і Дікона завжди ставився як до рідних дітей. У Джима та Різ є спільна дитина — син Теннессі. Хлопчику зараз 10 років.

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