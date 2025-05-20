Як обрати глечик для компоту: деякі моменти вас здивують

Настає час компотів та лимонадів. Полуниця, вишня, смородина, малина — всі ці ягоди є чудовою основою для улюбленого багатьма напою. Компот подають охолодженим у глечику. А ось обрати глечик не так просто, як здається на перший погляд.

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Важливий не лише естетичний вигляд. Віддайте перевагу глечику з кришкою, щоб до нього не потрапила, наприклад, оса. Такий глечик зручно використовувати і вдома, і на вулиці.

Обирайте глечик комфортного для вас об'єму. Літровий глечик вміщує 4−5 склянок компоту, залежно від їхнього об'єму. Такий глечик підійде для родини з трьох-чотирьох осіб.

Надто великий глечик незручний у використанні. А маленький змусить вас часто бігати на кухню за черговою порцією напою.

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Щоб було зручно мити глечик, обирайте посудину з достатньо широкою горловиною.

Дуже гарна ідея — використовувати у побуті вінтажний глечик, який, можливо, дістався вам у спадок від бабусі. Поєднувати речі з історією з сучасними зараз у тренді.

Порцеляновий та кришталевий глечик для компоту та води прикрасять ваш інтер'єр.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з колекціонеркою порцеляни Людмилою Карпінською-Романюк про набори для напоїв, вона радить подавати узвар до столу в красивому глечику.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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