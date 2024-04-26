«Подавайте узвар на Великдень у красивому глечику»: колекціонерка порцеляни Людмила Карпинська-Романюк розповіла про набори для напоїв

Наближається Великдень. І окрім крашанок паски та інших ласощів на столі неодмінно будуть різноманітні напої. Серед безалкогольних — узвар, компоти, лимонади, соки… Зазвичай їх подають у склянках. На честь свята — навіть у вишуканих кришталевих. А чи пили ви узвар або компот з порцелянової чашки чи з фаянсового кухля? Напої у такому посуді смакують по-особливому. А пояснити це можна доволі просто: на смак надзвичайно впливає атмосфера. Мені згадується розповідь знайомого ресторатора. Якось, років двадцять назад, один з його друзів поїхав на відпочинок до Греції. З коханою дівчиною він відвідав ресторан, де вони ласували щойно виловленою у морі та приготованою на грилі рибою і пили неймовірно смачне та ароматне вино. Коли ж прийшла пора повертатися додому, чоловік купив кілька пляшок цього вина на згадку. Проте, відкривши їх вдома, раптом виявив — не те! У Греції біля моря вино було особливе, а це… зовсім звичайне. Чоловік навіть запідозрив, що його ввели в оману, що у ресторані було вино зовсім іншої якості. Проте ресторатор йому пояснив: напій на сто відсотків такий, як подавали у Греції, але атмосфера інша. А вона, виявляється, теж впливає на смак. Ще і як! У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші вітчизняні фарфорові набори для компотів, узвару, лимонадів та соків.

«У Франції існувала професія — розносник лимонаду»

— Які різновиди посуду для безалкогольних напоїв випускали українські заводи фарфорово-фаянсової галузі?

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— Зазвичай це були набори, до складу яких входили різноманітні за формою глечики, з покривкою й без, та певна кількість чашок. В декорі сетів часто використовувалися народні мотиви. Здебільшого це рослинний орнамент — фрукти, ягоди, цвіт дерев. Одна з кращих робіт — подарунковий набір для напоїв «Яблука» відомих коростенських фарфористів Миколи та Валентини Трегубових. Візерунок із плодів яблук, вишень та листя їх дерев виконаний на мотив української народної вишивки.

М. та В. Трегубови. Подарунковий набір «Яблука». Коростенський фарфоровий завод. 1970. НМУДМ

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Географія експонування за кордоном коростенської продукції, створеної Валентиною та Миколою Трегубовими, налічує більш ніж вісімдесят країн світу. Їх вишукані твори, в яких поєднуються традиції та новаторство, називають порцеляновою симфонією. З часом набір з об’ємних по місткості глечика та чашок Валентина Трегубова доповнила великими блюдами та вазами для квітів.

В. Трегубова. Блюдо «Яблука». Коростенський фарфоровий завод. 1973. НМУДМ

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В. Трегубова. Декоративна ваза «Яблука». Коростенський фарфоровий завод. 1974.

В. Трегубова. Декоративна ваза «Яблуня». Коростенський фарфоровий завод. 1975.

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Серед робіт Валентини Трегубової є і фігурні композиції на цю тему. Одна з них — «Опівдні»: у спеку молодиці тамують жагу водою з глечиків після польових робіт.

В. Трегубова. Декоративна скульптура «Опівдні» із серії «Я люблю тебе, життя». Коростенський ФЗ. 1980.

А ось ще одна декоративна скульптура з цієї серії — підліток з собачкою під яблунею.

В. Трегубова. Декоративна скульптура «Яблунька» із серії «Я люблю тебе, життя». КФЗ. 1980 Музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого (Чорноморськ)

Привертає до себе увагу набір подружжя Трегубових для літніх напоїв «Дюшес».

М. і В. Трегубови. Десертний набір "Дюшес". Коростенський фарфоровий завод. 1972. НМУДМ

— Яскрава робота! Лимонади зі смаком груші сорту «дюшес», соковитої та ароматної, дуже смачні…

— Цей напій є одним з самих улюблених в усьому світі. Він, створений на основі лимонного соку, води та цукру, — справжня насолода у спеку. Лимонад має дуже давню історію. У Франції навіть існувала професія — розносник лимонаду, й була дуже затребувана. Скульптори Мейсеновської мануфактури відтворили атмосферу Парижа 18 століття у фігурках продавців булочок, фруктів, вина… Є серед них і розносник лимонаду. Такі фігурки часом і нині можна знайти на аукціонах.

— Цікаво.

Людмила Карпінська-Романюк: «В декорі наборів для напоїв часто використовувалися народні мотиви»

— Подають лимонад охолодженим. Цей напій досить легко приготувати у домашніх умовах — і він буде стовідсотково натуральним. Скоро Великдень. Отож вже сьогодні варто продумати, яким буде сервування стола, які страви та напої будуть на ньому. Узвар чи компот подавайте до святкового столу у красивому глечику — смак напою буде особливим.

Узвар — це фактично і є компот із сухофруктів (яблук, груш, слив, вишень), який доводять до кипіння, додають цукор, а потім настоюють. Перед його приготуванням сухофрукти тримають 2−3 години у холодній воді — тоді смак фруктів краще розкривається. До узвару можна додавати мед.

Компот вважається сезонним напоєм. Його варять з щойно достиглих ягід та фруктів. Проте, наприклад, яблучний компот можна варити практично у всі пори року. В Україні дуже популярно закривати різноманітні компоти (з полуниці, вишень, абрикосів, персиків, аличі, слив) на зиму. Зазвичай їх зберігають у погребі або у коморі. У зимовий день такий компот нагадує про яскраве тепле літо.

Р. Вакула. До складу столового сервізу "Радість" входить глечик для компоту. Будянський фаянсовий завод. 1970. НМУДМ

«Роботи Галини Кломбицької експонувались на виставках в Парижі, Монреалі, Токіо…»

— Які з українських мануфактур створили найбільшу кількість наборів для напоїв?

— Коростенський фарфоровий та Будянський фаянсовий заводи.

Ю. Піманкін, А. Рибіна-Конарьова. Набір питний «Ангобний». Будянський ФЗ. 1982

Майстри вкладали у порцеляну та фаянс душу. Кожен з них старався використати свій хист, щоб форми, а також оздоблення посуду прийшлись до смаку найвибагливішому споживачу. Найкращі набори для напоїв, на мою думку, створили Микола та Валентина Трегубови й Іван Сень.

В. Трегубова. Декоративна кружка «Молодиця». Коростенський фарфоровий завод. 1975.

У кожного з майстрів своє бачення матеріалу, його можливостей, свій погляд і уподобання. Іван Сень був просто закоханий у фаянс. В десертний сервіз Івана Сеня, крім звичайних предметів, входить й друшляк — предмет кухонного начиння у вигляді ковша з безліччю отворів на дні. Фарфорові друшляки для ягід є у лінійках посуду відомих брендів світу.

І. Сень. Десертний набір "Травневі квіти". Будянський фаянсовий завод. 1977. НМУДМ

— Яка краса! Очевидно, що кожна робота створена з такою любов’ю… Милуватися можна нескінченно.

— Дуже гарний і набір для компоту «Ніч перед Різдвом» Галини Кломбицької. Її роботи, результати пошуків та старань, експонувались на виставках в Парижі, Монреалі, Токіо… Мистецтво було головною справою її життя.

Г. Кломбицька. Набір для компоту «Ніч перед Різдвом». Будянський фаянсовий завод. 1974

— Який сет для напоїв ваш улюблений та чому?

— Набір для компоту виробництва Довбиського фарфорового заводу. Автор роботи — Анастасія Панчук-Медведкова — майже тридцять років працювала на підприємстві головним художником. У ньому подаю компоти та улюблений лимонно-м'ятний напій. М'яту мию і подрібнюю. Довожу воду до кипіння, додаю цедру, лимонний сік, м'яту та цукор. Варю 1−2 хвилини, знімаю з вогню, даю охолонути. Готовий напій треба процідити — і він готовий! Подавати з льодом.

А. Панчук-Медведкова. Набір для компоту. Довбиський ФЗ. 1970-ті

Раніше колекціонерка Людмили Карпінської-Романюк розповіла про фарфорові сувенірні писанки та інший посуд до Великодня, а також про камінні годинники з фарфору, на яких в останні роки знову великий попит.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

У заголовку: Набір для напоїв Городницького фарфорового заводу



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