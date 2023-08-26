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Грушевий лимонад: незабутній смак серпня

22:31 27 серпня 2023
Грушевий лимонад

Серпень тішить нас новими смаками фруктів. Серед них — кавун, який допомагає скинути вагу, диня, груші, сливи… І часто трапляється так, що фруктів у вас вдома більше, ніж достатньо, а ви йдете до магазину купувати якийсь напій — сік, лимонад, холодний чай… Але можна в домашніх умовах приготувати дивовижний компот, фреш або газовану воду з сиропом.

Рецептом грушевого лимонаду з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей напій подавайте у високій склянці або келиху охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — Прикрасьте листочком м'яти та часточкою лимона чи апельсина. Найкраще для приготування лимонаду підійдуть солодкі соковиті груші. Альтернативою груш можуть бути яблука. Експериментуючи, шукайте свої улюблені смаки.

Грушевий лимонад

  • Груша — 2 шт
  • Сік одного лимона
  • Цукор — дві столові ложки
  • Газована вода
  • М'ята (для декору)

Для приготування цього напою слід очистити груші від шкірки та насіння та зварити їх у невеликій кількості води з цукром, а потім зробити грушеве пюре. Після того як грушеве пюре охолоне, змішайте його з газованою водою і лимонним соком.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти меренгового торта з масляним кремом та ягодами від Лізи Глинської та морозива із салом від українського шеф-кухаря Андрія Клюса.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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