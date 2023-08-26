Грушевий лимонад: незабутній смак серпня
Серпень тішить нас новими смаками фруктів. Серед них — кавун, який допомагає скинути вагу, диня, груші, сливи… І часто трапляється так, що фруктів у вас вдома більше, ніж достатньо, а ви йдете до магазину купувати якийсь напій — сік, лимонад, холодний чай… Але можна в домашніх умовах приготувати дивовижний компот, фреш або газовану воду з сиропом.
Рецептом грушевого лимонаду з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей напій подавайте у високій склянці або келиху охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — Прикрасьте листочком м'яти та часточкою лимона чи апельсина. Найкраще для приготування лимонаду підійдуть солодкі соковиті груші. Альтернативою груш можуть бути яблука. Експериментуючи, шукайте свої улюблені смаки.
Грушевий лимонад
- Груша — 2 шт
- Сік одного лимона
- Цукор — дві столові ложки
- Газована вода
- М'ята (для декору)
Для приготування цього напою слід очистити груші від шкірки та насіння та зварити їх у невеликій кількості води з цукром, а потім зробити грушеве пюре. Після того як грушеве пюре охолоне, змішайте його з газованою водою і лимонним соком.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської61