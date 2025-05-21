Їй було 18: популярний співак вразив відвертим зізнанням

Популярний співак, переможець проєкту «Голос країни» Павло Табаков, який розповів про випробування під час великої війни, випустив романтичну прем’єрну композицію. За зізнанням артиста пісню «Пливе весна» він написав про власні спогади юнацтва. Історія з курортним романом насправді трапилася з Павлом, коли йому було двадцять років.

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«Це був початок весни, — пригадав, презентуючи роботу, Табаков. — Карпати… Мені було 20 років. З гітарою через плече, повний надій і мрій. — Їй було 18. Красива, впевнена у собі, в шовковій червоній сукні і бездонними очима, в яких було трохи суму… Ми говорили ночами, співали, сміялися, цілувалися в парку. А потім — кінець відпустки. І кінець нашої красивої історії. Вона сідає в потяг до Кривого Рогу, а я з очима, повними сліз, біжу по перону і розумію, як навколо пливе і розквітає весна… З цієї емоції через роки у мене й народилася нова пісня».

Автором слів стала поетеса Лідія Лазурко, музику написав Павло Табаков. За словами співака, це було його перше, справжнє кохання.

«Я не соромлюсь почуттів, які були, — зізнався Павло. — Тоді, у 20 років, я вперше по-справжньому відчув, що таке любов. І що таке… втрата. Цей момент залишився зі мною на все життя».

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«Коли чоловік дозволяє собі проявити емоції — це так цінно», — написали у коментарях під піснею.

Раніше популярний співак вразив потужним хітом.

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