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У найтемніші часи: популярний співак вразив потужним хітом
Популярний співак Артем Пивоваров, який поділився секретом, представляє пісню «Терпи», записану з молодим українським артистом SadSvit. Її було створено Артемом в межах проєкту «ВІРШІНШІ», який популяризує українську культуру та представляє зовсім нове звучання. Основою пісні став вірш відомого українського поета Василя Стуса «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує». За словами Пивоварова, тема композиції поза часом і особливо актуальна зараз.
«Ця пісня — черговий спосіб підтримати наших людей та нагадати, що випробування, через які ми проходимо щодня, не лише залишаються болісним досвідом, а й загартовують, роблячи нас сильнішими, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Артем. — Символічно, що це музичне послання звучить рядками Василя Стуса, який боровся за свободу, відстоював свої цінності, не підкорившись системі… Сподіваюся, ця робота стане підтримкою і мотивацією для кожного у ці нелегкі часи».
Чорно-біле відео на композицію створив режисер Владислав Воронін. Шанувальники Пивоварова відреагували на потужну роботу.
«Це буде моєю улюбленою піснею», — написав співак Melovin.
«Ця пісня — це не просто музика, — поділилися думками під відео. — Це мантра незламності, заклик вистояти, витерпіти, як вистояв Стус у найтемніші часи!»
«Дякую, Артеме, за те, що дав голос словам Стуса, — відреагували у мережі. — Тепер вони звучать ще гучніше — крізь музику, крізь серце, крізь час️».
«Вибір вірша Стуса — неймовірно, — були у захваті. — Тут про правду, і це дуже цінно. Дякую за таку роботу».
Раніше Артем Пивоваров був визнаний найкращим співаком за версією музичної премії YUNA-2025.246
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