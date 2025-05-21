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Продовжує тягнути час: в Німеччині розкрили плани путіна
Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента росії путіна міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив росію у небажанні погодитися на припинення вогню. Про це повідомляє видання n-tv.de.
«Розмова ще раз підтвердила, що заяви російською стороною робляться, але поки що немає жодних доказів задекларованих намірів, — сказав Пісторіус у Брюсселі. — путін досі не готовий йти на поступки».
На думку міністра, російський президент продовжує тягнути час.
«Навіть якщо росія готова обговорювати меморандум, поки що жодного припинення вогню не видно, — сказав міністр оборони. — путін, здається, все ще не дуже зацікавлений у мирі, у припиненні вогню, принаймні не на умовах, прийнятних для інших».
Раніше блогер Роман Шрайк прокоментував розмову Трампа з путіним і зазначив, що «Трамп розтікся калюжкою і забув все обіцяне».
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