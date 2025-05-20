Напередодні увечорі відбулася анансована телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, якій передували контакти американського лідера з україанським та європейським керівництвом.

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«Говорив із президентом США Дональдом Трампом сьогодні двічі. Спочатку ми зідзвонилися окремо до його розмови з керівником росії, а потім говорили з президентом Трампом разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн», — повідомляв президент Украаїни Володимир Зеленський.

За його словами, він учерговий раз зазначив, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню: «Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на росію спонукатиме її до реального миру — це очевидно для всіх у світі. Також я вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із росією в будь-якому форматі, який дасть результат».

Втім, сподівання на те, що Америка тиснутиме на кремль, аби просуватися до припинення війни, наразі не справдилися. Дональд Трамп, як передає ВВС, назвав розмову з путіним «чудовою» та додав, що рф та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що важливіше, про закінчення війни». «Умови для цього обговорюватимуться між двома сторонами, як це й має бути, оскільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

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Очільник Білого дому зазначав, що не вводитиме санкцій проти рф, бо є шанс на те, аби просуватися шляхом припинення війни. Також США дуже зацікавлені в економічній співпраці з рф.

Своєю чергою путін заявляв про готовність рф працювати з Україною над «меморандумом про майбутній мирний договір з визначенням низки позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладання мирної угоди і так далі, включаючи і можливе припинення вогню». Втім, не забув він в черговий раз згадати про необхідність «усунути першопричини цієї кризи».

Тим часом в Європі були «неприємно вражені» описом з боку Трампа результатів його розмови з путіним. Про це з посиланням на власні джерела пише впливове видання Financial Times, пише «Європейська правда».

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Так, після розмови з господарем кремля президент США вдруге поспілкувався з лідерами України, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентом Європейської комісії.

Видання зазначає, що Трамп «не готовий чинити більший тиск» на путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів. В ЄС побоюються, що Трамп може укласти з Путіним угоду, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.

А кореспондент Sky News у США Джеймс Меттьюз вважаєа розмову Трампа з путіним провалом американського лідера: «Як це можна подати інакше, ніж як провал президента США? Провал у переговорах, дипломатії та керуванні конфліктом. Офіційне повідомлення з російського боку лише зміцнює враження, що саме путін повністю контролює ситуацію».

Як пише «Корреспондент», Меттьюз згадав про недавню заяву віцепрезидента Джей-Ді Венса про те, що США готові вийти з гри, якщо не буде ухвалений прийнятний для них сценарій. І очільник кремля взяв це на озброєння.

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«путін, без сумніву, почув цей сигнал і дійшов висновку: варто просто перечекати — і Америка сама піде, залишивши Україну відкритою до подальшого російського наступу. Україна та європейські союзники США давно побоювалися, що Трамп їх просто зрадить. Але вони були готові почекати на мирне вирішення конфлікту, яке Трамп увесь час обіцяв, адже їм критично важлива підтримка Сполучених Штатів. Тепер вони опинилися перед фактом: ключова розмова нічого не дала, і ситуація для України лише погіршилася», — сказав він та додав: «Дональд Трамп, попри всі розмови про „жорстку руку“, досі не завдав Росії жодного удару. Навпаки — це суцільна гра на поступки. Для Москви — лише пряник, жодного батога».

Нагадаємо, що раніше аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк прогнозував, що під час телефонної розмови між двома лідерами обговорюватиметься необхідність саміту і що путін хоче зустрічі якнайшвидше, щоб «вийти зі свого статусу вигнанця»:"Він намагатиметься маніпулювати як датою, так і умовами будь-якого саміту, який він матиме з Трампом, щоб отримати максимальний простір для продовження війни".

Фото — скріншот

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