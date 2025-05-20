Після телефонної розмови з путіним Дональд Трамп заявив, що Україна та росія почнуть прямі перемовини щодо припинення бойових дій і що США зараз не тиснутимуть на кремль, сподіваючись на «прогрес». Блогер Роман Шрайк зазначив, що американський лідер не преглянув свого ставлення до господаря кремля.

«Чого ми хотіли: Поставити питання руба — чи росія погоджується на тривале припинення вогню, чи США і ЄС вводять проти неї нові санкції , — коментуючи телефонну розмову американського та російського президентів, пише Роман Шрайк, — Причому відмова росії від припинення вогню мала ще й змусити Трампа переглянути своє ставлення до путіна.

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Лідери ключових європейських країн підтримали цей план. Було встановлено дедлайн — 12 травня. І навіть вдалося видавити з Трампа згодне мукання.

Що вийшло: Жодного припинення вогню, Трамп сюсюкає телефоном з путіним, а ми вступили в стамбульську є***ну з Медінським і компанією.

Європа, щоправда, дотримується слова та готує санкції за відсутність припинення вогню.

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А Трамп розтікся калюжкою і забув все обіцяне. Він не хоче вводити санкції, хоче торгувати з ним, хоче розмовляти з ним по телефону, тримати його за ручку, дивитися на його фотографію.

Схоже, далі так і буде: Єдність Європи та США полягатиме в регулярних дзвінках та загальних словах заяв, при цьому Трамп сюсюкатиме з коханим, Європа вводитиме санкції та підтримуватиме Україну грошима та зброєю, а Україна братиме участь у безнадійному переговорному процесі, аби не засмучувати Трампа".

Фото ТАРС

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