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Як технології трансформують спорт: FAVBET Tech на SBC Summit Ukraine 2025
SBC Summit Ukraine 2025 став найбільшою галузевою подією року, зібравши майже 700 учасників і понад 50 спікерів із різних сфер — від спортивного бізнесу до технологій, медіа й громадського сектору. Учасники обговорювали виклики спортивного маркетингу, зміни у ставленні до брендів, інтеграцію технологій, зростання впливу аналітики та роль соціальної відповідальності у просуванні спортивних проєктів.
FAVBET Tech став технологічним партнером саміту та взяв участь у ключовій дискусійній панелі «Tech & Move: як інновації прискорюють спорт». Під час панелі представники індустрії говорили про практичне застосування технологій у спорті — від підвищення ефективності тренувань до створення нових форматів взаємодії з уболівальниками.
Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поділився досвідом команди у створенні математичних моделей прогнозування спортивних подій та інтеграції технологічних рішень у продукти компанії. «Спорт стає максимально технологічним, і задача зараз — знайти найкращий баланс між бажанням впроваджувати якомога більше інновацій та пошуком дійсно ефективних рішень», — зазначив Артем Скрипник.
Ксенія Тюрікова, директорка з комунікацій групи компаній FAVBET, зосередилася на темі соціальної ролі бізнесу у спорті. Вона розповіла про проєкти Favbet Foundation, які охоплюють навчання домедичній допомозі для спортсменів, підтримку ветеранських ініціатив та проведення ІТ-програм для дітей.
«У межах спільного проєкту Favbet Foundation та FAST вже більше 200 українських олімпійців та тренерів навчились діяти у критичних ситуаціях. Протягом року ми плануємо охопити навчанням ще 1800 представників спортивної спільноти. Це навички зупинки кровотеч, реанімації, допомоги при непритомності — все, що здатне врятувати життя», — прокоментувала Ксенія Тюрікова.
На саміті також виступив Денис Якимов, директор з маркетингу FAVBET, який розповів про трансформацію досвіду фанатів у цифрову епоху — через мобільні платформи, розважальні рішення та персоналізований контент. За його словами, саме на перетині технологій і креативу народжуються формати, що формують нове покоління вболівальників.
SBC Summit Ukraine 2025 продемонстрував, що майбутнє спортивного маркетингу формується вже сьогодні — завдяки технологіям, відкритості до змін і увазі до соціального контексту. FAVBET Tech, як технологічний партнер заходу, послідовно інтегрує ці принципи у власні продукти, підтримуючи розвиток спортивної індустрії в Україні.15
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