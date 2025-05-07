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Наука та технології

Як технології змінюють спорт: FAVBET Tech на Sport&Business Club Ukraine

17:24 7 травня 2025
участь FAVBET Tech у Sport&amp;Business Club Ukraine

На нещодавній зустрічі Sport&Business Club Ukraine представники спортивної індустрії, технологічного сектору та бізнесу обговорили, як цифрова трансформація впливає на розвиток спорту в Україні. Однією з центральних тем заходу стали технологічні рішення, які змінюють формат взаємодії з аудиторією, управління клубами та організацію спортивних подій.

Під час дискусії учасники зосередили увагу на впливі технологій на розвиток спорту, та представили свої кейси із застосуванням сучасних технологій: від покращення комунікації з фанатами до взаємодії з клієнтами в рамках спортивної організації. Окрему увагу приділили інноваційним рішенням, зокрема — створенню додатків для реабілітації ветеранів.

Технологічним партнером події виступила компанія FAVBET Tech, яка представила свої підходи до автоматизації, аналітики та впровадження цифрових інструментів у спортивне середовище.

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FAVBET Tech: Фокус на цифрову трансформацію спорту

FAVBET Tech — українська IT-компанія, що входить до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній за версією DOU. Вона є резидентом Дія. City, членом IT Ukraine Association та співзасновником її АІ-комітету.

Компанія спеціалізується на розробці технологічних рішень для різних галузей, зокрема iGaming. У фокусі — застосування AI, високонавантажені системи, великі дані та хмарні сервіси.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech

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«Співпраця з Sport&Business Club Ukraine — це чудова можливість говорити про практичне застосування технологій у спорті. Ми прагнемо бачити більшу взаємодію між ІТ-компаніями та українськими спортивними організаціями для того, щоби бути конкурентними у цифрову епоху», — зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Раніше повідомлялося, як школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проєкт, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу 2025 за підтримки Favbet Foundation.

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