Матюха Андрій Валерійович як президент фонду Favbet Foundation системно підтримує спортсменів та реалізує освітні програми для молоді, що спрямовані на стратегічне посилення національного спортивного потенціалу.

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Освіта та безпека учасників спортивного процесу

Одним з ключових напрямів, які впроваджує Матюха Андрій Валерійович через Favbet Foundation, є проведення навчань з домедичної допомоги для тренерів і спортсменів. У 2025 році в межах співпраці з фахівцями FAST відбулося десять тренінгів для понад 200 учасників.

До проєкту залучено представників національних збірних з десяти видів спорту. Загалом освітню програму планують охопити більш ніж 1800 осіб по всій країні. Це дозволить сформувати базові навички реагування в екстрених ситуаціях серед молоді й наставників.

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Андрій Матюха та Favbet Foundation: підтримка молодих талантів

Значну увагу Матюха Андрій Валерійович приділяє забезпеченню українських атлетів можливістю брати участь у міжнародних спортивних подіях. У межах роботи Favbet Foundation спортсмени отримують необхідну підтримку для подолання фінансових і логістичних бар'єрів, які часто заважають їм представляти Україну на змаганнях світового рівня. Діяльність фонду також включає супровід на різних етапах підготовки та виступів.

Матюха наголошує, що в Україні є багато перспективних спортсменів, які демонструють силу, характер і наполегливість.

Пріоритет розвитку дитячого й масового спорту

Окремий напрям, який підтримує Матюха Андрій Валерійович, — це розвиток спорту серед дітей та підлітків. Йдеться як про інфраструктурні ініціативи, так і про регулярні тренування, доступні широкому колу дітей по регіонах.

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У межах благодійної ініціативи «Клуб Супергероїв», що реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids, було відкрито спортивні секції з футболу, баскетболу, боксу та боротьби, які працюють у Києві. Вони орієнтовані на дітей із вразливих категорій, зокрема ВПО та родин військовослужбовців.

Змагання та заходи для юних спортсменів

Крім щоденних тренувань, Favbet Foundation за ініціативою Матюхи Андрія Валерійовича підтримує організацію спортивних свят. Наприклад, «Зимова Спартакіада» об’єднала дітей у клубі SpartaBox для змагань, ігор і командних естафет.

Інвентар та навчальні ресурси для дітей

У межах соціальних ініціатив, які координує Матюха Андрій Валерійович, Favbet Foundation реалізовує проєкти, спрямовані на підтримку дітей у сфері освіти й спорту. У 2023 році фонд передав понад 5500 учням по всій Україні набори спортивного інвентарю, а також канцелярське приладдя для навчання.

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Фонд також започаткував освітню програму з цифрової підготовки. Безкоштовні IT-курси вже пройшли 352 підлітки.

Стратегія довгострокових змін

Матюха Андрій Валерійович вважає інвестування в молодь стратегічним напрямом, що має визначальний вплив на майбутнє країни. У своїх публічних заявах він наголошує на необхідності формування покоління, яке буде фізично активним, освіченим і здатним адаптуватися до умов сучасного світу.

Favbet Foundation реалізує підхід, що передбачає не лише спортивну, а й освітню підтримку молоді. У 2023 році фонд забезпечив понад 5500 школярів спортивним інвентарем та канцелярським приладдям для навчання.

За словами Матюхи Андрія Валерійовича, важливо створювати умови, у яких діти матимуть вибір і змогу розвиватися в різних напрямках.

Здійснюючи такі ініціативи, фонд поєднує приватну ініціативу з суспільною відповідальністю. Це дозволяє охопити одразу кілька сфер — спорт, освіту, цифрову підготовку — і створити основу для системного розвитку молодого покоління.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати також культурні ініціативи в Україні.

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