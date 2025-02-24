Дуже велика образа: стало відомо, чому посварилися онуки Алли Пугачової

Поки співачка Алла Пугачова змушена розбиратися з тим, як протидіяти «активістам», що вимагають підірвати її замок недалеко від Рубльовки, клопотів Примадонні додають її молодші родичі.

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Йдеться, зокрема, про сварку між онуками Алли Борисівни Микитою Пресняковим та Дені Байсаровим, розповідає видання POPCAKE.

Як відомо, Микита Пресняков — син Христини Орбакайте від музиканта Володимира Преснякова, а Дені — від бізнесмена Руслана Байсарова.

«Дені та Микита практично не спілкуються», — цитує видання інсайдера, який наближений до родини Орбакайте.

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«Брати посварилися через те, що Дені відмовляється переїжджати до США і продовжує жити в росії, тоді як Микита залишив рф майже 2 роки тому. Микита вмовляв брата теж переїхати, але Дені відмовився та живе щасливо у москві, з мамою Христиною теж практично не спілкується», — поділився знайомий виконавиці, який побажав залишитися анонімним у межах публічного простору.

Христина Орбакайте з синами Микитою Пресняковим та Дені Байсаровим, а також чоловіком Михайлом Земцовим

Щодо доньки Клави, до неї, як зазначає джерело, син Руслана Байсарова більш прихильний. Він любить дівчинку і ставиться до неї із турботою, як справжній старший брат. «Дівчинка теж дуже любить своїх старших братів», — додає джерело. Ну, а що ж сама Христина?

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Їй зараз доводиться нелегко, адже зоряній матері потрібно дотримуватися нейтралітету між усіма спадкоємцями і поєднувати вільний час із зустрічами з ними. І якщо з Микитою все набагато простіше, адже він облаштовує свою оселю в США, то середній син залишається в росії, а з напруженим графіком артистки постійні перельоти — завдання нелегке.

Інші джерела уточнюють, що Дені залишився в росії через власний бізнес — івент-агентство «Аутерра», а також через свою другу половинку. Відомо, що у 2017-му, після закінчення елітної школи, Дені вступив до університету Лондона. А ще через 2 роки став бакалавром, закінчивши Оксфорд.

Навесні 2023 року росЗМІ писали про від’їзд Дені в Америку начебто через те, що йому загрожувала мобілізація до армії країни-агресора.

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Раніше ЗМІ писали, який виконавець став «талісманом» Алли Пугачової під час її сходження на музичний Олімп.

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