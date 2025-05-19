Пекельні болі і взуття різного розміру: стало відомо, як Аллі Пугачовій вдається перемагати «хворобу королів»

Зараз відома співачка Алла Пугачова мешкає на Кіпрі, де перед нею нещодавно «впала на коліна» старша донька, Христина Орбакайте.

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Можна лише представити, як артистці було непросто зважитися на черговий переїзд, адже на новому місці їй все частіше доводиться стикатися із загостреннями давньої недуги, пишуть російські ЗМІ.

Всупереч поширеній думці про те, що в молодості Алла Борисівна буквально випромінювала енергію та здоров'я, насправді все було інакше.

Нещодавно одна зі знайомих артистки відкрила завісу таємниці, про яку десятиліттями знали лише обрані. Як з'ясувалося, багато років тому зірці естради діагностували тяжку хворобу — подагру, яку часто називають «хворобою королів».

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Однією з її причин може стати велика кількість м'яса в раціоні. ЗМІ зазначають, що такий же діагноз колись було поставлено й нині покійній Юлії Началовій

Через подагру Примадонні неодноразово доводилося виходити на сцену, переборюючи жахливий біль. Коли ж знаменитість разом із чоловіком та двома дітьми перебралася на Кіпр, напади почали повторюватися все частіше.

Про один з таких інцидентів журналістам якось розповіла продавчиня місцевого магазину. Коли Алла Борисівна зупинила свій вибір на взутті більшого розміру, стало очевидно — недуга ніколи не відпускала артистку.

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Також з'явилися сумні подробиці стану знаменитості з вуст її кравчини Любові Аксьонової.

«Ми всі знали, що в неї болять ноги. Скільки разів траплялися моменти, коли вона вибігала за сцену, туфлі скидала і ставала просто ніякою. Вона ж на підборах працювала! Ми, знаючи про це, заздалегідь брали холодну ганчірку, обкручували ноги Алли, після чого вона хоч трохи відходила і знову виходила на сцену. Подагра з молодості — це важка штука… У неї навіть взуття було різного розміру: на одній нозі — один розмір, на другій — інший. Так їй було легше», — зізналася жінка.

Цікаво, що якщо зараз, як і в найкращі свої роки, вокалістка намагається тримати планку щосили, то незадовго до від'їзду з росії вона неодноразово давала куди менш оптимістичні коментарі. Сім років тому Алла Пугачова відкрито заявила про стрімке старіння. Тоді ж знаменитість згадувала про проблеми з ногами.

«Я стара і хвора жінка, що робити… Просто мені сказали, що там пишуть: бабуся, старенька і така, і сяка, і подагричні ноги. Я це підтвердила, а що такого? Навіщо їм робити відкриття, коли я підтвердила, що це справді так, та й що?» — зазначала артистка.

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Нагадаємо, Аллі Пугачовій 76 років. Нещодавно її старша донька Христина Орбакайте показала світлини з батьками. Ці кадри з ювілею її батька — Миколаса Орбакаса. Йому цього року виповнилося 80.

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