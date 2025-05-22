Стрільба в США: у Вашингтоні вбили двох ізраїльських дипломатів

Ввечері 21 травня в США сталася чергова стрілянина — біля Єврейського музею у Вашингтоні були вбиті двоє співробітників посольства Ізраїлю.

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Про це передають «Факти» з посиланням на Reuters. За даними агенції, загинули чоловік та жінка. У Reuters зазначають, що поблизу розташовані регіональний офіс ФБР та офіс федерального прокурора США.

За інформацією поліції, підозрюваного, якого бачили біля музею, затримали. Ним виявився 30-річний Еліас Родрігес. Під час затримання він вигукував гасла на підтримку Палестини.

Представники посольства Ізраїлю у Вашингтоні заявили, що двох його співробітників було поранено «з близької відстані» під час відвідування єврейського заходу в музеї.

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Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав стрілянину «жахливим актом антисемітського тероризму».

«Завдання шкоди дипломатам та єврейській громаді — це перетин червоної лінії. Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів проти винних у цьому злочинному діянні», — заявив він.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп засудив стрілянину, зазначивши, що «ненависті та радикалізму немає місця в США».

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«Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, очевидно, засновані на антисемітизмі, мають припинитися негайно!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 21 травня, біля однієї зі шкіл столиці Іспанії Мадриду застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова. Він перебував під санкціями США з грудня 2021 року, був внесений до санкційного списку за так званим актом Магнітського: туди потрапляють високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Після подій 2013−2014 років і втечі Януковича Портнов покинув Україну і жив в Австрії. У другій половині травня 2019 року після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Портнов повернувся в Україну. У серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова.

Фото — скріншот

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