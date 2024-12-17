У християнській школі озброєна 17-річна учениця влаштувала справжню бійню

У США, де раніше невідомі влаштували бійню після фіналу чемпіонату з американського футболу, дівчина-підліток застрелила кількох людей у християнській школі Abundant Life і наклала на себе руки.

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Як пише The New York Times, учениця застрелила товаришів по навчанню і вчителя, а ще шістьох людей було поранено. Журналісти з'ясували, що вранці у понеділок, 16 грудня, по внутрішньомузв'язку надійшло повідомлення про стрілянину і про те, що «це не навчання». Один із очевидців розповідав, що до школи прибули озброєні поліцейські, а з будівлі навчального закладу вибігали вчителі та діти.

ЗМІ називають різний вік дівчини-стрільця — 17 та 15 років. За даними The Associated Press, двоє школярів зараз перебувають у критичному стані, а ще двох учнів було доставлено до лікарні з менш серйозними травмами. Двох із них уже виписали.

У поліції заявили, що стрілянину влаштувала Наталі Рапноу, її знайшли з вогнепальним пораненням, яке дівчина завдала собі сама — мала пістолет. Школярка померла дорогою до лікарні.

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Нагадаємо, що нещодавно у росії 13-річний школяр, який був учасником суїцидальної гри, приніс до школи молоток. Він напав на однокласників та вдарив вчительку, яка намагалася зупинити підлітка.

Фото Pixabay

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