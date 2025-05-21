Поцілили в голову і спину: в Мадриді невідомі вбили колишньго нардепа України Андрія Портнова

Зранку, 21 травня, біля однієї зі шкіл іспанського Мадриду застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Поліція отримала повідомлення про стрілянину 08:15 за київським часом. Невідомий стрілець або ж стрільці вбили чоловіка біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

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Згідно з даними джерел Reuters, які є близькими до розслідування, мова йде про Андрія Портнова.

За даними ЗМІ, нападник або група нападників здійснили кілька пострілів, завдавши Портнову смертельні поранення в голову та спину.

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Свідки повідомляють, що стрілець був одягнений у синій спортивний костюм і мав поясну сумку. Його розшукують, імовірно, він діяв не один. Поліція розглядає кілька версій мотивів злочину, включаючи можливі борги або політичні мотиви.

За попередніми даними, Портнова вбили після того, як він завіз своїх доньок до школи. Розслідування ведуть Група вбивств V Національної поліції та Наукова бригада, які встановлюють усі обставини події.

У вбивстві Портнова брали участь 2−3 особи, затриманих поки що немає, пише іспанське видання El Pais.

На момент вбивства Портнов був за кермом автомобіля. Усього було п'ять пострілів. Портнов отримав як мінімум три вогнепальні поранення, одне з них в голову.

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Андрій Портнов — колишній народний депутат, екскерівник головного управління з питань судоустрою адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича і колишній заступник голови АП.

Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до санкційного списку за так званим актом Магнітського: туди потрапляють високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Після подій 2013−2014 років і втечі Януковича Портнов покинув Україну і жив в Австрії. У другій половині травня 2019 року після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Портнов повернувся в Україну. У серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова.

За даними проєкту Схеми, Портнов знову виїхав з України 3 червня 2022 року.

Як повідомляли «ФАКТИ», у росії ліквідували зрадника колишнього нардепа Іллю Ківу й підірвали автівку ексспівробітника СБУ зрадника Василя Прозорова.

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