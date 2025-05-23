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800 млн доларів на тиждень: стільки грошей НБУ витрачатиме на утримання курсу долара, і яким він буде
Курс долара в Україні вже котрий місяць залишається загалом стабільним і не підносить особливих сюрпризів. І ця тенденція зберігатиметься й надалі, чому сприяє НБУ, який поступово посилює свою роль: валютні інтервенції проводяться м'яко, обережно, без перекосів.
Про це «ФАКТАМ» повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». За його словами, очікується, що й надалі щотижневий обсяг продажу валюти НБУ не перевищуватиме 800 млн дол. Це маркер того, що з попитом і пропозицією на ринку більш-менш гармонійно, відсутні приводи для занепокоєння через можливі «стрибки» попиту.
Основних факторів, які впливатимуть на курс в останні дні травня, три. І вони не нові:
1. Політика НБУ. Гнучкий підхід, спрямований на поступове зміцнення гривні. Інтервенції використовуються як «регулятор тиску» в системі без різких рухів.
2. Економічні локомотиви. Оборонний комплекс, агросектор, будівництво — три стовпи, що тримають ВВП. Їхнє зростання — плюс для економіки країни, а отже, і для міцності гривні.
3. Експорт. Його підтримка особливо важлива в контексті змін у торговельних відносинах з ЄС. На горизонті — перехід до глибшої зони вільної торгівлі, який стартує з 6 червня. Але вже зараз є хороші новини: Європарламент продовжив «безвіз» для металургії. Це сигнал, що Європа зацікавлена в нашій сталі — а отже, і в розвитку нашої економіки.
Що стосується євро, то він, як і раніше, орієнтується на глобальні торги з доларом. Очікується, що 1 євро коштуватиме від $ 1,10 до $ 1,15. Це вже новий курс валютної «гравітації», де долар трохи втрачає привабливість, а євро повертає вплив.
При цьому експерт підкреслив, що починаючи з весни офіційний курс долара навіть упав, так у січні він коштував до 42,28 грн, а тепер менше 42 гривень, а до 1 червня його курс на готівковому ринку не підніметься вище 41,8 грн.
На думку ж голови банку «Глобус» Сергія Мамедова, протягом найближчого місяця курс долара коливатиметься між 41,4 і 42,2 грн за долар.
Як писали «ФАКТИ», Нацбанк поставив новий рекорд за розміром міжнародних золотовалютних резервів, що склали 46,7 млрд дол.19
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