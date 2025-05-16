Курс долара до 25 травня: чи вплине на нього скасування «економічного безвізу» з ЄС

Курс долара в Україні продовжує залишатися досить стабільним та сприятливим для гривні. Це пояснюється позитивним впливом низки факторів, щоправда, у червні один із цих факторів може зникнути, але це навряд чи особливо позначиться на стабільності національної валюти.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, валютний ринок України входить у новий тиждень без гучних сенсацій.

«Так, коливання є — гривня щодня то щось трохи втрачає, то надолужує. Але це якраз і є виразником „живого“ ринку. А передумов для різких валютних кульбітів наразі просто немає», — зазначає експерт.

За словами співрозмовника «ФАКТІВ», на ринок впливатимуть три основні фактори:

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стратегія Нацбанку щодо збереження паритету між попитом та пропозицією.

розвиток основних галузей економіки: машинобудування, АПК, ОПК, будівництво.

розвиток експорту в умовах завершення дії економічного «безвізу» з ЄС. Втім, вплив цього фактора до червня буде непомітним, а влітку він впливатиме побічно — шляхом можливого зниження експортної виручки, що впливає на міжнародні резерви НБУ.

Також експерт відзначив цікаву деталь: готівковий та безготівковий курс майже зрівнявся. Це означає, що ринок демонструє ознаки стабілізації, і це гарна новина як для бізнесу, так і для громадян.

Щодо курсової пари євро/долар, то і тут жодної драми не відбудеться, швидше за все, триматиметься в межах 41,4−41,8 грн, а євро — 45,5−47 грн.

«Таким чином, наступного тижня валютний ринок «житиме» за чинними правилами: жодних різких курсових змін, відсутність ажіотажу або інших «шкідливих» факторів залишиться в стані «змінної стабільності», — підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ».

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Тим часом, міжнародні запаси України в Національному банку за підсумками квітня досягли нового історичного рекорду — 46,7 млрд доларів.

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