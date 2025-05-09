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Ломиться від грошей: золотовалютні резерви НБУ оновили історичний рекорд
На тлі скасування лімітів НБУ на обмеження за картковими переказами, Національний банк встановив новий рекорд за міжнародними резервами. Останні на 1 травня становили майже 46,7 млрд дол.
Про це повідомляє прес-служба НБУ, зазначаючи, що за квітень вони зросли на 10,2%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.
Як підкреслили в НБУ, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6 млрд 347,6 млн доларів, зокрема:
- 4 861,6 млн дол. США — від Європейського Союзу в рамках інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 1294,0 млн дол. США — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
- 192,0 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП.
Крім того, Україна отримала 992,0 млн доларів США відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в рамках ERA.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол.:
- 299,2 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 169,3 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 49,4 млн дол. США — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 82,1 млн доларів.
З іншого боку, продаж доларів НБУ на валютному ринку України у квітні порівняно з березнем 2025 року зменшився на 17,1%. Ще 742,5 млн дол. становила переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
Поточний обсяг інтернаціональних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Як заявив голова Комітету з фінансової та податкової політики України Данило Гетманцев, ця сума є новим історичним рекордом в історії країни. Попередній рекорд було зафіксовано за підсумками грудня минулого року (43,8 млрд дол.). Таким чином, від початку року 2025 міжнародні резерви зросли на 6,6% (+2,9 млрд дол.), від початку війни (1 березня 2022) — зросли на 68,2% (+18,9 млрд дол.).
Тим часом у НБУ задумалися про введення «чорного списку», до якого можуть потрапити українці, якщо їх запідозрять у відмиванні грошей.35
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