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Так боляче: мережа відреагувала на кліп популярного співака
Популярний співак El Кравчук (Андрій Кравчук), який показав архівне фото, випустив оновлену версію свого хіта «Війна завжди війна». Він був написаний наприкінці девʼяностих років самим артистом на вірші поета Євгена Рибчинського. На своїй сторінці у соціальній мережі Андрій Кравчук побажав, щоб кожен у новій версії знайшов свої почуття.
- Я дарую нову версію пісні і нове відео вам, нехай кожен знайде в них свої почуття і відчуття, — поділився співак.
Кліп на оновлену версію «Війна завжди війна» зняв відомий оператор Олексій Степанов, режисером виступив Андрій Блінов, який продюсує El Кравчука. На відео — крупний план артиста, який співає на чорному фоні, що зрідка перебивається кадрами Андрія з завʼязаними очима та оголеним торсом.
Шанувальники відреагували на оновлену роботу, були і ті, хто вирішив, що відео на тему пісні недоречне.
- Як саундтрек мого життя, — поділилися у коментарях. — Я була зовсім дитиною, коли слухала «Війну» і, ось, 30 років по тому, я вже доросла знову слухаю «Війну».
- Стиль крізь роки! — написали у мережі.
- Достойна, краща версія хіта з моєї юності, — відреагували на пісню. — Андрію, дякую!
- Дякую, так щиро і так боляче, — зізналися у почуттях.
- Зараз неумісно таке відео на зміст пісні, — вирішили шанувальники.
Як писали «ФАКТИ», раніше популярні музиканти вразили новою версією старого хіта.61
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