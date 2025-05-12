Секс-символи: мережа відреагувала на обійми популярних музикантів

Популярний співак El Кравчук, який випустив пісню, присвячену Харкову, вразив архівним фото. На своїй сторінці у соціальній мережі Кравчук розмістив світлину з популярною співачкою Наталкою Могилевською. Вони тримають один одного у обіймах та посміхаються. Артист натякнув, що роману між ними так і не відбулося.

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«Є, що пригадати, нема чого дітям розказати! — прокоментував допис Кравчук. — Знайшов фото з Могилевською».

Підписники відреагували на світлини та назвали музикантів символами девʼяностих років.

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«Обіймаю», — одною з перших відреагувала сама Наталка.

«Які», — поставила вогник співачка Тіна Кароль.

«Тепер потрібно і нашу фото знайти», — написав у відповідь Кравчук.

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«Ви, Кузьма, Наталочка Могілевська та Ірочка Білик- символи 90-х, генерація талановитою, незалежної України, — поділилися думками. - І до цього дня!»

«Чудова світлина! — прокоментували у мережі. — Секс-символи мрійливого часу».

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«Так гарно, шкода, що не можна повернути час назад!» — додали у коментарях.

Раніше мережа відреагувала на зворушливий кліп популярної співачки.

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