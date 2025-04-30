Просто бомба! Відомі музиканти вразили новою версією легендарного хіта

Популярна співачка Катерина Бужинська, яка вразила зворушливим зверненням, у співпраці із гуртом KOLABA створили сучасну інтерпретацію хіта «Як у нас на Україні». Нагадаємо, пісня вперше була виконана Катериною у 1998 році і швидко стала популярною.

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«Це вже легендарна пісня, на якій виросло не одне покоління, — презентувала нову обробку хіта Катерина Бужинська. — Приємно, що завдяки колаборації із KOLABA пісня отримала сучасну версію, тож і теперішня молодь зможе під неї танцювати та гарно проводити час».

Гурті KOLABA (львів'янин Андрій Павлеса та полтавець Владислав Крипак) став популярним завдяки пісням, яким надає нове дихання. Хлопці записували дуети з Іво Бобулом, Оксаною Білозір, Павлом Зібровим та Аллою Кудлай.

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«Це пісня — присвята нашим людям — тим, хто творить історію сьогодні, — кажуть музиканти. — Хто бореться, хто надихає, хто співає навіть тоді, коли важко».

Кліп до пісні був знятий у Жовтневому палаці у Києві під час сольного концерту Бужинської. Шанувальники оцінили нову версію знайомої композиції.

«Клас, — написали у коментарях. — Українські пісні — найкращі. Не зупиняйтеся».

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«Супер, ви просто бомба!!!» — поділилися враженням у мережі.

Раніше популярний співак презентував пісню на вірші Лесі Українки.

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