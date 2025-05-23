СБУ затримала «крота» фсб у провідному військовому інституті України

Служба безпеки продовжує виявляти зрадників, які працюють на російського ворога. Так днями СБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом фсб.

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За інформацією спецслужби, агент окупантів мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

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Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб «звіти», в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

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Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на рф та затримали на території вишу.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської розвідки, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

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