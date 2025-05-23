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СБУ затримала «крота» фсб у провідному військовому інституті України
Служба безпеки продовжує виявляти зрадників, які працюють на російського ворога. Так днями СБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом фсб.
За інформацією спецслужби, агент окупантів мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.
Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.
Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб «звіти», в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.
Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на рф та затримали на території вишу.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах.
Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської розвідки, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.152
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