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Хотів викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала «крота», який влаштувався до оборонного заводу на Одещині
СБУ затримала чергового зрадника, який працював на ворога в Одеській області.
За даними спецслужби, 47-річний місцевий інженер шпигував для фсб й мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.
Для цього зрадник влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.
Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства «кріт» намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.
Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.
Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника.
Щоб допомогти рашистам «обійти» систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта. Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської розвідки, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.52
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