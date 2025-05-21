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Хотів викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала «крота», який влаштувався до оборонного заводу на Одещині

10:57 21 травня 2025
СБУ затримала зрадника на Одещині, фото СБУ

СБУ затримала чергового зрадника, який працював на ворога в Одеській області.

За даними спецслужби, 47-річний місцевий інженер шпигував для фсб й мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Для цього зрадник влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства «кріт» намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

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Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.

Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника.

Щоб допомогти рашистам «обійти» систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

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Контррозвідка СБУ затримала фігуранта. Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської розвідки, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

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