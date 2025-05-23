Ніякої ностальгії: Костянтин Меладзе вийшов на зв’язок з шанувальниками

На відміну від Віри Брежнєвої, яка досить часто коментує стосунки з колишнім чоловіком, сам Костянтин Меладзе рідко дає інтерв'ю і практично зник з публічного простору.



Що насправді відбувалося з продюсером весь цей час, вдавалося дізнатися лише завдяки чуткам. Але навіть їх було не так багато.

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Але кілька годин тому композитор звернувся до шанувальників із заявою.



Меладзе представив публіці останню пісню «ВІА Гра», тим самим поставивши крапку в історії популярного гурту. Він подякував усім, хто був причетний до проєкту протягом багатьох років. До речі, восени цього року буде рівно 25 років від дня заснування гурту.

«Це був чудовий час, за яким, проте, у мене немає ніякої ностальгії. Головне й найкраще, що було і залишиться з усієї цієї історії — це пісні, сповнені любові, віри та надії. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років», — написав Меладзе у соцмережі.

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Під свіжим постом вже відзначилися екссолістки «ВІА Гри» — Віра Брежнєва, Еріка Герцег, Ольга Меганська, Меседа Багаудінова, Уляна Синецька та Софія Тарасова (та сама, яку довгий час вважали винуватицею розлучення Меладзе та Брежнєвої).

Як відомо, Меладзе взагалі дуже рідко про щось публічно заявляє. Також нічого не відомо про його відношення до війни росії проти України. Нещодавно відомий продюсер висловився, чого мовчить композитор та як це впливає на його творчість.

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