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Минулого не змінити: Віра Брежнєва висловилася про шлюб та розлучення з Костянтином Меладзе

19:50 19 травня 2025
Віра Брежнєва, фото https://www.instagram.com/ververa/

Віра Брежнєва, яка на початку року показала нового «коханого», а також капці, в яких начебто була після «весільної вечірки», продовжує розкривати таємниці особистого життя.

Зробила це співачка у шоу казахської журналістки та телеведучої Дінари Сатжан.

Звичайно, не обійшлося без питання про шлюб співачки з композитором Костянтином Меладзе. Своїми відповідями Віра дала зрозуміти, що не шкодує про союз з продюсером, попри те, що він розпався.

Віра заявила, що це її шлях і саме завдяки йому вона стала такою, якою вона зараз.

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«Так, можливо, десь хотілося підстелити соломку, десь не образити людину, не поранити», — визнала артистка.

Проте минулого не змінити, констатувала Брежнєва, вплинути можливо лише на сьогодення та майбутнє. Співачка воліє дякувати минулому.

Також екссолістка «ВІА Гри» зазначила, що з колишнім коханим чоловіком можна підтримувати спілкування лише за умови, що обидва цього хочуть.

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«Це може бути дружба, співпраця довга», — зауважила Віра. При цьому, на її думку, зовсім не важливо, чи мають експодружжя спільніих дітей.

Як відомо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися у 2015 році та прожили у шлюбі майже вісім років. Восени 2023 року Віра Брежнєва після численних чуток про розрив з Меладзе підтвердила, що вони справді розлучаються. Колишнє подружжя розлучилося без публічних скандалів і, як і раніше, шанобливо одне про одного відгукуються.

Ще один секрет, який розкрила співачка — стосунки з дітьми.

За її словами, старша донька Соня зараз живе окремо, а ось з молодшою Сарою вона частіше буває поруч та постійно говорить з нею на різні теми.

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«Старша донька вже виросла й давно живе окремо. А з молодшою донькою ми з нею в контакті. Я знаю про неї все, ми багато з нею ділимося. Коли я вдома, то відвожу її до школи. У мене зараз родина в пріоритеті», — пояснила Брежнєва.

Нагадаємо, що коли молодша донька співачки відзначала 15-річчя, то її привітали Бадоєв, Потап, Loboda і низка інших знаменитостей.

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