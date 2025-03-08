Не такі, як Пугачова: відомий продюсер висловився про те, чому мовчать про війну Ротару та Меладзе

Співачка Алла Пугачова, яка днями поставила на місце пропагандистку з рф, коли та намагалась спровокувати її на негативні висловлювання, завжди була бунтаркою.

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До того ж вона практично не співала радянських пісень — про Батьківщину і т.д. Таку думку в інтерв'ю виданню Oboz.UA висловив телевізійний продюсер Олексій Гончаренко, відомий глядачам по шоу «Від пацанки до панянки», «Танці з зірками», «Фабрика зірок», «Одруження наосліп», а також по мюзиклам «Вечори на хуторі біля Диканьки та «За двома зайцями».

Крім того, багато в чому поведінка Примадонни визначається тим, що її чоловік Максим Галкін обрав собі саме таку дорогу, і вона не захотіла йти проти його поглядів.

«Факт залишається фактом: вона ніколи не була радянською людиною. Їй завжди вдавалося, попри все, диктувати свої правила, співати те, що хотіла, одягатися, як вона це бачила. І співпрацювати, з ким хотіла», — вважає Гончаренко.

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В той же час Софія Ротару, на його думку, «належить до когорти радянських людей» (при цьому продюсер підкреслює, що це його особисте припущення). Ці люди прожили своє життя в інших реаліях, і зараз для них публічно виступити проти всього цього — це перекреслити все своє життя.

«А іншого не буде, бо воно вже на 90% прожите. Я ставлюся до цього покоління іноді не те що з розумінням… Роблю поправку на вік — отак буде правильно сказати», — зазначив продюсер.

Також Гончаренко вважає, що Ротару обережна у висловлюваннях через «фінансову історію».

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В той же час продюсер відмовився дати оцінку діям «мовчуна» Костянтина Меладзе.

«Я вірю, що Костянтин таки знайде слова. Він дорослий чоловік, може сам за себе говорити. Тому хай він сам за себе скаже. Я можу тільки поділитися власними відчуттями. Мені буде дуже шкода, якщо Костянтина Меладзе більше не буде в нашому медіапросторі. Знаєте, як кажуть, незамінних не буває, але мені здається, що є такі таланти, яких не можна замінити», — сказав він.

Нагадаємо, що схожу оцінку діям та словам Софії Ротару дав і відомий кліпмейкер Семен Горов. На його думку, молоді легше змінювати щось у своєму житті, тому не варто засуджувати 77-річну Софію Михайлівну, яка довго жила за часів тоталітарного СРСР.

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