Мольфар Макс Гордєєв розповів, як кожна людина може «розшифрувати» послання від свого ангела-охоронця на червень.

А які події чекають на представників кожного знаку зодіаку завтра, 24 травня, йдеться у розкладі за картами Таро, який публікує сайт з гороскопами.



Овен — «Блазень»

ВІДЕО ДНЯ

Овнам варто відпустити ситуацію і дозволити собі діяти більш спонтанно. День сприятливий для початку чогось нового. Але надмірна легковажність може спричинити неприємності.

Порада карт — Дозвольте собі трохи свободи, але не втрачайте зв'язку з реальністю.

Телець — «Закохані»

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Тельцям доведеться робити вибір, який може вплинути на їхнє фінансове майбутнє. Ви зможете побачити перспективи, але не дайте емоціям затьмарити здоровий глузд. Можуть з'явитись пропозиції, які виглядають надто привабливо, щоб бути правдою.

Порада карт — Перш ніж діяти, подумайте двічі та порадьтеся з тим, кому довіряєте.

Близнюки — «Зірка»

Для Близнюків день стане справжнім подарунком долі. У нових знайомствах може з'явитися людина, з якою зв'яжеться ваше майбутнє. Використовуйте момент, щоб заявити про себе чи просунути свої ідеї.

Порада карт — Намагайтесь не розпилюватись і сконцентруйтеся на тому, що справді важливо для вас.

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Рак — «Сила»

Раки можуть відчути приплив внутрішньої енергії, але необхідно виявити терпіння та контролювати емоції. Можлива зустріч із людиною, яка надихне вас і розбудить давно забуті почуття.

Порада карт — День сприятливий для подолання страхів та відновлення емоційного балансу.

Лев — «Відлюдник»

Левам варто сповільнитися і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Вам не потрібно брати участь у всіх подіях — нехай інші трохи зачекають. Постарайтеся бути чесними із собою та з партнером.

Порада карт — День добре підійде для самостійної роботи чи переосмислення життєвого курсу.

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Діва — «Колесо Фортуни»

На Дів чекає крутий поворот подій: те, що здавалося стабільним, може різко змінитись. Особливо важливо перевіряти інформацію, що надходить ззовні. Вам доведеться зробити вибір: плисти за течією чи взяти керування у свої руки.

Порада карт — Обставини можуть зіграти вам на руку — але тільки у тому випадку, коли ви зберігатимете спокій.

Терези — «Правосуддя»

Терезам потрібно бути особливо уважними в діалогах та переговорах. Дотримуватись балансу та відповідальності за кожне прийняте рішення. Можливо, виникне конфлікт із близькою людиною через вашу звичку все критикувати.

Порада карт — День підходить для юридичних справ, підписання документів та наведення ладу у фінансах.

Скорпіон — «Страшний Суд»

Скорпіони на порозі внутрішнього пробудження. Настав час закрити гештальти та відпустити минуле. Не варто планувати дуже багато: день може принести емоційні коливання.

Порада карт — Зайняття саморефлексією та очищенням від образ допоможе звільнити місце для нового.

Стрілець — «Місяць»

Стрільцям завтра доведеться мати справу з тим, що ви давно намагалися забути. Можливе повернення людини, з якою у вас були сильні почуття. Зустріч може сколихнути бурю емоцій та змусити вас переосмислити свої погляди.

Порада карт — Заняття творчістю допоможуть зняти внутрішню напругу.

Козоріг — «Маг»

Козорогам важливо не розпорошуватись — ваші ресурси потрібні для досягнення конкретних цілей. У вашому оточенні може бути людина, яка не радіє вашим успіхам — не варто ділитися з нею планами. День сприятливий для укладання угод та навчання.

Порада карт — Вам варто відпочити в колі тих, хто вас по-справжньому підтримує.

Водолій — «Імператриця»

Водоліям варто спрямувати зусилля на поліпшення стосунків з другою половинкою, або друзями — особливо якщо останнім часом виникали напруження. Також день вдалий для занять творчістю та фінансовими питаннями.

Порада карт — Вам потрібно бути уважними до сигналів тіла — вони підкажуть, яка вам саме потрібна турбота про себе.

Риби — «Сонце»

Рибам день обіцяє принести радість, легкість та, можливо, несподіваний фінансовий успіх. Ви відчуєте себе особливо впевнено, і це приверне до вас потрібних людей. У вас можливі фінансові надходження, але витратити їх потрібно з розумом.

Порада карт — Ваша енергія зараз на піку — використовуйте її для того, щоб по-справжньому засяяти.

А про те, кому літо принесе багатство, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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