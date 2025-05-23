Тельцям краще поберегти нерви, а Скорпіонам варто приділити увагу родичам: гороскоп на 23 травня та термінове посланння від мольфара на червень

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 23 травня. Негативні емоції, які можуть переповнювати нас цього дня, можуть призвести до сварок і скандалів, яких бажано уникати, інформує ТСН.

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Козеріг

Намагайтеся уникати токсичних людей завжди, але сьогодні — особливо. Їхні негативні емоції можуть не лише зіпсувати настрій, а й зруйнувати всі плани, які ви намітили з самого ранку.

Водолій

Цього дня зростає ймовірність зустрічі з людиною, яка стане важливою фігурою у вашому житті. Вона не лише стане вірним другом, а й допоможе покращити ваш матеріальний стан.

Риби

Будьте обережні з тими людьми, які часто провокують вас на негатив. Сьогодні вони намагатимуться зробити це у найгірший момент, і, можливо, позбавлять вас продуктивного настрою.

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Овен

Цей день ідеально підходить для укладання фінансових угод. Якщо плануєте підписати важливий договір чи здійснити велику покупку, не гайте часу — успіх гарантований.

Телець

Найважливіше сьогодні — тримати емоції під контролем. Ви можете відчути, як негативні почуття намагаються вийти назовні, але це принесе шкоду тільки вам, тому краще зберігайте спокій.

Близнюки

Будьте обережні з токсичними людьми, особливо сьогодні: вони можуть спровокувати сварку без причини, забираючи вашу енергію, яку краще направити на досягнення важливих цілей.

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Рак

У стосунках з коханою людиною намагайтеся не звертати уваги на дрібниці, які можуть вас дратувати. Навряд чи ви хочете зруйнувати стосунки через щось незначне.

Лев

Коли плануєте майбутнє, обов’язково записуйте всі свої ідеї. Це допоможе не забути важливі моменти й пізніше реалізувати найцінніші з них.

Діва

Не найкращий день для вирішення робочих питань. Відкладіть їх хоча б на кілька днів або до початку наступного тижня — сьогодні з цього не буде ніякої користі.

Терези

Будьте обережні, оскільки сьогодні великий ризик отримати травму, відновлення після якої потребуватиме багато часу й грошей. Краще утриматися від спортивних навантажень і дивитися під ноги.

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Скорпіон

Незалежно від того, наскільки ви зайняті, знайдіть час для спілкування з літніми родичами. Вони можуть дати вам цінні поради, які допоможуть у складній життєвій ситуації.

Стрілець

Не варто приймати важливі рішення, просто зважуючи «за» і «проти». Краще прислухайтеся до своєї інтуїції і дійте згідно з її підказками.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.

Фото: pixabay.com

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