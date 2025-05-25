Наймасованіший удар: росія била по Україні «Іскандерами» та «Калібрами», атакувала «шахедами» та крилатими ракетами

В ніч на 25 травня майже вся Україна перебувала під атакою дронів та різних типів ракет, більшість з яких було націлено на Київ та Київську область.

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За даними моніторингових каналів, у повітрі було до 11 бортів Ту-95 й Ту-160, 4 ракетоносії у Чорному морі (залп до 28 Калібрів), десятки БпЛА. Також ворог запускав балістику.

Внаслідок ворожої атаки постраждали кілька районів столиці. Зокрема, у Голосіївському районі сталося часткове руйнування будівлі та пожежа. Уламків збитих ворожих БпЛА впали у кількох локаціях.

У Дніпровському районі зруйнувано двоповерховий приватний житловий будинок.

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У Шевченківському районі пошкоджено бізнесцентр, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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На Київщині, за інформацією КОВА, внаслідок нічної масованої атаки три людини загинули, 16 травмованих, серед них троє дітей.



«На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула у Бучанському районі», — уточнив керівник ОВА.

За даними ДСНС Київщини:

- Обухівський район, с. Долина — пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

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- Фастівський район, с. Мархалівка — 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

- Бучанський район, смт Макарів — 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

- Білоцерківський район, с. Чмирівка — 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

- м. Біла Церква — уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

- Броварський район — пожежі у 2 складських будівлях.

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих, повідомили у ДСНС.

«Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники», — уточнили рятувальники.

У Хмельницькій області, попередньо, загинуло 4 осіб, ще 5 поранені. Зруйновано 6 приватних будинків, понад 20 — пошкоджені. Пошкоджено навчальний заклад і автівки.

У Миколаєві під обстріл потрапив п’ятиповерховий будинок: зруйновано 2 поверхи, інші — пошкоджені. 1 загиблий, 5 поранених.

Одеса була під атакою «шахедів» та балістики — пошкоджено автівки в одному з дворів.

У Харкові 4 дрони-камікадзе вдарили по місту. Троє осіб отримали поранення, серед постраждалих — дитина.

У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Постраждала й Сумщина. По Конотопу завдано наймасованішого удару з часів Другої світової війни, повідомляє мер. Зруйнована інфраструктура, частина вулиць залишилася без світла. На щастя, без жертв.



«Це був наймасованіший і комбінований удар по нашому місту мабуть з часів 2-ї Світової. Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися», — написав керівник міста Артем Семеніхін.

У Чернігівській області є прильоти ракетами та БпЛА в кількох районах, виникли пожежі.

У Тернополі «Калібри» пошкодили будівлю одного з промпідприємств.





На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 дитина загинула, ще 9 людей дістали поранення, з них — 2 дитини, зазначив керівник ОВА Олександр Прокудін.

На Дніпропетровщині оборонці неба знищили 5 БпЛА та 11 ракет. У Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. У Дніпрі зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили. Пошкоджені житлові будинки у різних районах області, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На фронті, за даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Нагадаємо напередодні ворог також завдав удару по Україні. Тоді основною ціллю був Київ та область. Столицю атакували «шахеди» та балістика. Атака на регіон тривала понад сім годин. Постраждали п'ять районів столиці.

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