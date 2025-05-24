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Нічний удар по Києву: постраждали п'ять районів столиці (фото, відео)
У ніч проти 24 травня в центрі ворожої атаки з повітря вкотре опинився Київ — росіяни били по столиці балістикою та «Шахедами».
За даними ПС ЗСУ, ворог почав запускати «Шахеди» з різних напрямкив напередодні увечорі, а близько первої години ночі громадян попередили про загрозу застосування балістики й згодом — про швидкісні цілі в бік столиці.
Одночасно з балісичною атакою на столицю з усіх сторін заходили баражуючі боєприпаси противника. Атака на регіон тривала більше семи годин.
За даними мера Києва Віталія Кличка, в столиці постраждали 8 містян: двох людей з Дніпровського району шпиталізували, а шестеро мешканців Святошинського району отримали допомогу медиків на місці.
А ранком в ДСНС повідомили про пожежі, що виникли в кількох районах Київа.
Солом’янський район: горіли квартири на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами рятувальників загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшону врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння — передано медикам.
Оболонський район: сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.
Пожежу ліквідовано. Також, за словами Віталія Кличка, сталося падіння уламків на торгівельний центр.
Про стан справ в районі розповів керівник місцевої адміністрації Кирило Фесик.
Святошинський район: в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи з гасіння тривають.
Тим часом в мережу виклали фото, на якому зображен, як стверджується, «начина» дронів-камікадзе, що атакували столицю України.
На Київщині напередодні увечорі під час атаки дронів-камікадзе в Броварському районі поранень зазнали двоє людей. Керівник ОВА Микола Калашник повідомив, що у 54-річного чоловіка та 50-річної жінки осколкові поранення стегон, вони шпиталізовані.
Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Нагадаємо, що нещодавно ворог здійснив масовану атаку на Україну, запустивши більше ніж 270 дронів-камікадзе, половина з яких атакувала Київщину.
Фото ДСНС70
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