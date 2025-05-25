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Анджелині Джолі потрібен захисти від власної охорони? Актриса здивувала своєю поведінкою в Каннах
Нещодавно шанувальників Анджеліни Джолі здивував вигляд Шайло — її біологічної доньки від шлюбу з Бредом Піттом. Але схоже, занепокоєння може викликати й сама знаменитість.
Зокрема, у мережі почали обговорювати дивну поведінку Анджеліни Джолі на Каннському кінофестивалі. Відео було знято під час прем'єри фільму «Еддінгтон» у Каннах, яку Анджеліна Джолі відвідала разом з іншими зірками.
На кадрах видно, як актриса перебуває у компанії особистого охоронця, але всіляко уникає спілкування та навіть зорового контакту з ним.
В одному з епізодів охоронець намагається щось сказати Джолі, але вона повертається до іншого члена команди. В другому епізоді охоронець бере букет квітів з рук актриси, поки вона спілкується з шанувальником, що викликає в Анджеліни неоднозначну реакцію.
У коментарях шанувальники Джолі почали гадати, що могло стати причиною такої поведінки актриси. Одні припустили сварку між ними, втому Анджеліни і навіть нав'язливість з боку охоронця: «Їй явно некомфортно», «Здається, вона боїться його», «Схоже, їй потрібний захист від власної охорони».
Інші, навпаки, стали на захист чоловіка: «Він просто виконує свою роботу», «Якби були серйозні проблеми, вона вже звільнила б його».
Зазначимо, що прем'єра фільму Арі Астера «Еддінгтон» пройшла в рамках 78-го кінофестивалю в Каннах. Присутність Анджеліни Джолі стала однією з найбільш обговорюваних подій: актриса не з'являлася на фестивалі з 2011 року. Цього року вона була не лише гостею, а й виступила як «хрещена мати» премії Trophée Chopard, яка вручається молодим перспективним акторам.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бен Аффлек закохався в Анджеліну Джолі. Актори часто спілкуються, їм комфортно одне з одним.
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