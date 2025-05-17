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Вигляд доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, що виходила з лікарні, схвилював шанувальників

21:30 17 травня 2025
Шайло та Анджеліна Джолі, Getty Images

Доньку Анджеліни Джолі Шайло, яка стає все білш схожа на свого тата Бреда Пітта, сфотографували під час виходу з відділення невідкладної допомоги. Це викликало занепокоєння в очевидців. На ній була зелена толстовка з капюшоном, сині спортивні штани та чорні кросівки Converse. Коли вона виходила з будівлі, було помітно, що дівчина кульгає. Але виглядала Шайло спокійною і попрямувала чи то додому, чи то у якихось своїх справах, пише видання Hola.

Раніше Шайло сфотографували дорогою на заняття танцями. Вона була звично вдягнена в худі та спортивні штани. Фотограф встиг зафіксувати татуювання на її зап'ясті. Тату відповідає її знаку зодіаку, символу Близнюків, а також говорить про зв'язок з її матір'ю, яка також народилася під знаком Близнюків.

Анджеліна Джолі часто розповідала про свою любов до татуювань і про те, як вона використовує їх для самовираження. Акторка має їх багато по всьому тілу. Цю пристрасть поділяє і батько Шайло, Бред Пітт, у якого на тілі теж багато татуювань, зокрема імена його дітей витатуйовані на руці.

Фото: Getty Images

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