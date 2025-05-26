- 10:22 Попереду мало бути ще стільки перших дзвінків: у Коростишеві російська ракета вбила трьох дітей з однієї родини
- 10:14 Де і коли дивитись онлайн фінал Ліги конференцій «Бетіс» — «Челсі»: розклад трансляцій та ставки букмекерів
- 09:37 Росіяни третю ніч поспіль масштабно атакували Україну дронами та ракетами: що відомо про наслідки
- 09:06 «путін зовсім збожеволів»: незадоволений Трамп згадав про санкції проти росії і передбачив їй крах
- 08:41 Українські безпілотники атакували заводи на території росії — хімічний та з виробництва «Шахедів»
- 08:19 У водяних знаків емоції можуть вийти на перший план, а земні знаки шукатимуть стабільності: гороскоп на понеділок, 26 травня
- 25.05 22:27 Тренди у літніх прикрасах: тест на знання нових тенденцій у моді
- 25.05 22:00 Суп з одного інгредієнта: при подачі додайте оливкову олію
- 25.05 21:30 Вона давно про це мріє: велика зміна в житті Анджеліни Джолі не за горами
- 25.05 21:00 Натуральні засоби від мігрені: іноді вони діють краще, ніж ліки
- 25.05 20:34 Не пережив важкого поранення: на Київщині попрощались з бійцем, який пішов на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пиріг з малиною: ідеальне доповнення до філіжанки кави
«путін зовсім збожеволів»: незадоволений Трамп згадав про санкції проти росії і передбачив їй крах
Президент Америки Дональд Трамп нарешті відреагував на комбіновану ракетно-дронову атаку росіян на Україну, коли ворог бив по столиці та іншим містам «Іскандерами», «Калібрами», крилатими ракетами та «Шахедами».
«Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Що з ним сталося? Він вбиває багато людей. Мені це не подобається», — цитує американського лідера «Суспільне», посилаючись на Reuters.
Так він відповів на запитання журналіста стосовно ситуації в Україні, не виключаючи введення нових санкцій проти рф.
Також у своєму дописі на платформі Truth Social президент США написав, що господар кремля «зовсім збожеволів»: «У мене завжди були дуже добрі стосунки з володимиром путіним із росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно шаленим! Він безглуздо вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та дрони запускаються по містах України без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо це так, то це призведе до загибелі росії!»
Також президент США в черговий раз заявив, що «це не його війна», а також згадав про слова українського президента Володимира Зеленського, зазначивши, що той «не робить послуг своїй країні, говорячи так».
Нагадємо, що після атаки Зеленський заявив, що мовчання Америки й інших країн лише заохочує путіна, й що росія не зупиниться без посилення на неї тиску з боку світу.
Фото — скріншот111
Читайте нас у Facebook
Улюблена страва аристократів і голлівудських красунь: фермер з Полтавщини відроджує вирощення спаржі, забороненої більшовиками