«путін зовсім збожеволів»: незадоволений Трамп згадав про санкції проти росії і передбачив їй крах

Президент Америки Дональд Трамп нарешті відреагував на комбіновану ракетно-дронову атаку росіян на Україну, коли ворог бив по столиці та іншим містам «Іскандерами», «Калібрами», крилатими ракетами та «Шахедами».

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«Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Що з ним сталося? Він вбиває багато людей. Мені це не подобається», — цитує американського лідера «Суспільне», посилаючись на Reuters.

Так він відповів на запитання журналіста стосовно ситуації в Україні, не виключаючи введення нових санкцій проти рф.

Також у своєму дописі на платформі Truth Social президент США написав, що господар кремля «зовсім збожеволів»: «У мене завжди були дуже добрі стосунки з володимиром путіним із росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно шаленим! Він безглуздо вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та дрони запускаються по містах України без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо це так, то це призведе до загибелі росії!»

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Фото з відкритих джерел

Також президент США в черговий раз заявив, що «це не його війна», а також згадав про слова українського президента Володимира Зеленського, зазначивши, що той «не робить послуг своїй країні, говорячи так».

Нагадємо, що після атаки Зеленський заявив, що мовчання Америки й інших країн лише заохочує путіна, й що росія не зупиниться без посилення на неї тиску з боку світу.

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Фото — скріншот

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